Gaminiler kapatılıyor

YENİDÜZEN (Özel)

Bakanlar Kurulu, ülke genelinde faaliyette olan tüm odun kömürü ocaklarının kapatılmasına ilişkin karar üretti.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Başbakan Hüseyin Özgürgün, çokça şikayet olduğunu bu nedenle odun kömürü ocaklarının tümünün kapatılmasına ilişkin karar alındığını belirtti

Özgürgün, Bakanlar Kurulu’nun ülkede faaliyet gösteren odun kömürü ocaklarının tümünün kapatılması yönünde karar aldığını da açıkladı.



Yenidüzen gündeme taşımıştı…

YENİDÜZEN, dün “Nefes alamıyor, sağlığımızdan endişe ediyoruz” başlıklı haberiyle konuyu yeniden gündeme taşımış, bölge sakinlerinin sıkıntıları dile getirmişti

Mevlevi ve Yayla köylerinde çok fazla şikayet konusu olan gaminiler, sağlığından endişe duyan bölge sakinlerin şikayetleri ile haber olmuştu.

Halk arasında “gamini” olarak da bilinen bu yerlerin çevreye olumsuz etkilerden dolayı ciddi şikayetler aldıklarını kaydeden Hüseyin Özgürgün, “Bakanlar Kurulu konunun hassasiyetini değerlendirdi ve böyle bir karar aldı” dedi.