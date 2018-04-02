Fügen Erkoru’dan ilk kişisel sergi

Uzun yıllar Avustralya’da yaşadıktan sonra Kıbrıs’a dönen ve Atatürk Meslek Lisesi yetişkin seramik kurslarına katılıp Avustralya ve Kıbrıs’ta edindiği bilgi birikimi ile seramik eserler ortaya koyan Fügen Erkoru ilk kişisel sergisini gerçekleştiriyor. Açılışı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından 3 Nisan Salı akşamı saat 18.30’da gerçekleştirilecek olan sergi 5 gün boyunca İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.

Sergide gerçekleştirilecek satışların geliri lösemili çocuklara bağışlanacak. Başlangıç adını taşıyan sergi 6 Nisan’a kadar saat 10.00 – 17.00 Cumartesi ise 10.00 – 12.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.