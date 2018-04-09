Forest’ten İskele’de gol sağnağı: 4-8

K-Pet Süper Lig’in 26’ncı haftasında İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan Gençler Birliği – Küçük Kaymaklı karşılaşması adeta gol yağmuruna sahne oldu. Taraflar toplamda 12 gol kaydederken karşılaşmada gülen taraf 8-4’lük skorla K.Kaymaklı oldu. Küçük Kaymaklı’da gol krallığının iddialı ismi olan Uğur Gök 4 golle takımının attığı gollerin yarısını atarken, Yağış Gençay (2), Hüseyin Sadıklar ve Yusuf Özbahar skora katkı yapan diğer isimler oldu. G.Birliği’nde Emir Dolu (2), Sertan Kurukafa ve Hussain Saddam’ın golleri takımları için yeterli olmadı. Alınan bu sonucun ardından G.Birliği 28 puanla 13’üncü sırada kalırken, Küçük Kaymaklı puanını 41 yaptı ve Play-out potasından oldukça uzaklaştı. Ligin 27’nci haftasında G.Birliği, Doğan Türk Birliği’ne konuk olacak. K.Kaymaklı ise Baf Ülkü Yurdu’nu ağırlayacak.

STAT: Cumhuriyet Stadı

HAKEMLER: Emre Öztaşlı, Hakan Ünal, Kaan Koday

G.BİRLİĞİ

Mehmet Kabasakal

Mehmet Aylanç

(Dk.27 Berk)

Kadir Erol

Hasan Sarıoğlu

Emir Dolu

Ahmet Kara

(Dk.86 Boran)

Hussain Saddam

Tonbora Tiongoli

Sertan Kurukafa

İbrahim Köse

(Dk.87 M. Koyuncu)

Nnaemeka Uzor

TD: Bülent Aytaç

K.KAYMAKLI

Ali Duvarcı

Turgut K. Çoban

Berkem Nurdal

Uğur Gök

Sercan Çoban

Yaşar Solel

(Dk.70 A. Aydoğdu)

Hüseyin Sadıklar

Bayram Anday

Yağış Gençay

Yusuf Özbahar

(Dk.57 H. Adal)

Tuğrul Çiftçi

(Dk.82 Bahadır)

TD: Mehmetali Özgürgün

GOLLER: Dk.30 ve Dk.57 (P) Emir Dolu, Dk.33 Sertan Kurukafa, Dk.61 Hussain Saddam (G.Birliği) - Dk.8, 63, 87 ve 90+3 Uğur Gök, Dk.12 ve 85 Yağış Gençay, Dk.47 Hüseyin Sadıklar, Dk.49 Yusuf Özbahar (K.Kaymaklı)

Fotoğraf: Kanı Aldağ