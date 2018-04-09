Forest’ten İskele’de gol sağnağı: 4-8
Gençler Birliği ile Küçük Kaymaklı arasındaki mücadelede 12 gol atıldı, kazanan 8-4’lük skorla yeşil siyahlılar oldu
K-Pet Süper Lig’in 26’ncı haftasında İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan Gençler Birliği – Küçük Kaymaklı karşılaşması adeta gol yağmuruna sahne oldu. Taraflar toplamda 12 gol kaydederken karşılaşmada gülen taraf 8-4’lük skorla K.Kaymaklı oldu. Küçük Kaymaklı’da gol krallığının iddialı ismi olan Uğur Gök 4 golle takımının attığı gollerin yarısını atarken, Yağış Gençay (2), Hüseyin Sadıklar ve Yusuf Özbahar skora katkı yapan diğer isimler oldu. G.Birliği’nde Emir Dolu (2), Sertan Kurukafa ve Hussain Saddam’ın golleri takımları için yeterli olmadı. Alınan bu sonucun ardından G.Birliği 28 puanla 13’üncü sırada kalırken, Küçük Kaymaklı puanını 41 yaptı ve Play-out potasından oldukça uzaklaştı. Ligin 27’nci haftasında G.Birliği, Doğan Türk Birliği’ne konuk olacak. K.Kaymaklı ise Baf Ülkü Yurdu’nu ağırlayacak.
STAT: Cumhuriyet Stadı
HAKEMLER: Emre Öztaşlı, Hakan Ünal, Kaan Koday
G.BİRLİĞİ
Mehmet Kabasakal
Mehmet Aylanç
(Dk.27 Berk)
Kadir Erol
Hasan Sarıoğlu
Emir Dolu
Ahmet Kara
(Dk.86 Boran)
Hussain Saddam
Tonbora Tiongoli
Sertan Kurukafa
İbrahim Köse
(Dk.87 M. Koyuncu)
Nnaemeka Uzor
TD: Bülent Aytaç
K.KAYMAKLI
Ali Duvarcı
Turgut K. Çoban
Berkem Nurdal
Uğur Gök
Sercan Çoban
Yaşar Solel
(Dk.70 A. Aydoğdu)
Hüseyin Sadıklar
Bayram Anday
Yağış Gençay
Yusuf Özbahar
(Dk.57 H. Adal)
Tuğrul Çiftçi
(Dk.82 Bahadır)
TD: Mehmetali Özgürgün
GOLLER: Dk.30 ve Dk.57 (P) Emir Dolu, Dk.33 Sertan Kurukafa, Dk.61 Hussain Saddam (G.Birliği) - Dk.8, 63, 87 ve 90+3 Uğur Gök, Dk.12 ve 85 Yağış Gençay, Dk.47 Hüseyin Sadıklar, Dk.49 Yusuf Özbahar (K.Kaymaklı)
Fotoğraf: Kanı Aldağ