Forest’in ayak sesleri: 3-0

K-Pet Süper Lig 21. hafta mücadelesinde Küçük Kaymaklı sahasında ağırladığı Yalova’yı 3-0 yenerek ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Ev sahibi Küçük Kaymaklı’ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Konan, 63. ve 79. dakikada Uğur Gök kaydetti. Küçük Kaymaklı bu galibiyet ile ligde üst üste 4. galibiyeti alırken puanını 37 yükseltti ve maç fazlası ile lider Yenicami’nin 6 puan gerisinde yer aldı. Konuk Yalova aldığı mağlubiyet ile 21 puanda haftayı tamamladı.

STAT: Şehit Hüseyin Ruso

HAKEMLER: Mehmet Malek***, Kaan Koday***, Ali Akçınar***

KÜÇÜK KAYMAKLI

Ali Duvarcı**

Berkem Nurdal**

Tuğrul Çiftçioğlu**

Uğur Gök***

Hüseyin Sadıklar**

Turgut Çoban***

Konan Malon**

(Dk.26 A. Aydoğan)**

Franck Mbargh**

(Dk.44 Erce Çakmak)**

Yağış Gencay**

Yaşar Solel**

Yusuf Özbahar**

(Dk.85 Mete Kuşappi)

TD: Mehmetali Özgürgün

YALOVA

İrfan Özbay**

Hasip Uluhan*

(Dk.13 Veli)*

Tayfun Doğan*

Reşat Nazlı**

Mahmut İneci*

Edis Sökmez*

(Dk.46 Batshi)*

Oliver Uche Sunday*

Buğra Barın*

(Dk.82 Ali Karayel)

Ali Azouz**

Cemal Yaşınses**

Selçuk Dilik*

TD: Cenk Berkalp

GOL: Dk.15 Konan, Dk.63 ve Dk.79 Uğur Gök(K.Kaymaklı)

Fotoğraf: Burhan Gürkan

