Fizyoterapistler Birliği'nin yeni başkanı Çakartaş
Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği'nin bugün yapılan olağan genel kurulunda başkanlığa Şahveren Çakartaş getirildi.
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Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği'nin bugün yapılan olağan genel kurulunda başkanlığa Şahveren Çakartaş getirildi.
Fizyoterapistler Derneği açıklamasına göre, yeni dernekler yasasına bağlı olarak yapılan tüzük ve logo değişikliğinin onaylandığı genel kurulda yeni yürütme kurulu da seçildi.
Başkanlığa Uzman Fizyoterapist Şahveren Çakartaş getirilirken, yürütme kurulu şu şekilde oluştu:
“Asbaşkan: Fzt. Sibel Karaca
Genel Sekreter: Uzm. Fzt. Beraat Alptuğ
Mali İşler Sorumlusu: Uzm. Fzt. Ediz Necati Korkusuzcan
Sosyal İşler Sorumlusu: Uzm. Fzt. Münevver Özakalın
Eğitim Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Ender Angın
Faal üyeler: Dr. Fzt. Zehra Güçhan Topçu, Fzt. Batuhan Dericioğlu, Fzt. Yeşim Elagöz.”
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Etiketler : Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği, Şahveren Çakartaş
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