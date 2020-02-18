Güncel konuşmaların yapıldığı Meclis Genel Kurulu’nda CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, tarımsal üretim ve Hal Yasası’na değindi.

İlk sözü alan CTP Milletvekili Salahi Şahiner “Tarımsal Üretimde Hal Yasasının Önemi” başlıklı konuşma yaptı.

Tarımsal ürünlerin fiyatlarının çok yükseldiğini söyleyen Şahiner, bunun siyasiler tarafından mercek altına alınıp gereken adımların acilen atılması gerektiğini belirtti.

Üreticilerin üretimden vazgeçmeye başladığını da kaydeden Şahiner, bunun önüne geçmek için gereken önlemlerin alınmasını istedi.

Şahiner, gıda güvenliği konusunda etkin denetimler yapılması gerektiğini de söyledi.

Dış ticaret açığını kapatmak açısından tarımsal ve hayvansal üretimin önemine değinen Salahi Şahiner, büyüklüğü 1 milyar TL’yi aşan bu sektöre gereken önemin verilmesini istedi.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Hal Yasası’nın hâlâ geçirilmediğine işaret ederek bunun yarattığı sıkıntılara değinerek gerekenin yapılmasını istedi.

Şahiner, ülkede üretilen tüm ürünlerin hallerden geçmesi, kayıt altına alınması ve gıda güvenliği denetimlerinin yapılmasının önemine işaret etti.

Tarım Bakanı Oğuz: “Hal yasası tüm ülkenin beklediği bir yasa”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da yanıt vermek üzere söz alarak Hal Yasası’nın tüm ülkenin beklediği bir yasa olduğunu kaydetti.

Önemli olanın Hal Yasası’nın Meclis’ten geçmesi değil hayata geçirilmesi olduğunu ifade eden Oğuz, bu kapsamda Ekonomi Bakanlığı’yla gerekli çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

Hal Yasası geldiğinde tarladan sofraya gıda süreci açısından önemli bir düzenleme geleceğini dile getiren Oğuz fiyatlardaki artışların mevsimsel olduğunu kaydetti.

Tarımsal üretimin önemine işaret eden Bakan Oğuz, elbette tarımsal üretimin destekleneceğini ancak tüketicinin de korunacağını söyledi.

Üretici kooperatiflerinin kurulmasının da önemli olduğunu kaydeden Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, üreticilerin sertifikalı hale getirilmesinin önemine işaret ederek bu konuda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Oğuz, ithalat talebi geldiğinde üreticilerden ürünle ilgili bilgi alarak üreticiyi mağdur etmeden karar aldıklarını da söyledi.