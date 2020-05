Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu: “Bize ulaşan birçok veli var. Bunları değerlendiriyoruz. Konuyu Bakanlar Kurulu’na da taşıyacağım. Ne yapabileceğimizi konuşacağız. Kurlar veya zamlarla ilgili her türlü görüşümü orda aktaracağım, ardından oradan çıkan görüş doğrultusunda hareket edeceğim.”

Levent Koleji'nde bir grup öğrenci velisi, 2020-2021 öğrenim yılı için "döviz kurunun 8.00 TL’ye sabitlenerek, okul ücretinin 24 bin TL" ilan edildiğini söyledi, bu nedenle eylem yaptı.

Dün sabah 10’da Levent Koleji önünde toplanan bazı veliler, fiyat artışını protesto ederek, yönetimden ‘indirim’ talebinde bulundu. Veliler aralarında imza toplayıp taleplerini yönetime aktardı.

Online olarak gönderilen PDF dosyalarının ve videoların ise çocuklara ağır geldiğini ve velileri bir ‘yükün’ altına koyduğu söylenildi.

Veliler, bu süreçte okulun kırtasiye, temizlik gibi maliyetleri olmadığını ifade ederek, bu koşullarda fiyat artışının anlamsız olduğunu belirtti.

Levent Koleji’nin yaptığı yazılı açıklamada ise, “Fiyatların düşmesinin eğitim kalitesinin düşmesi anlamına geldiği” ifade edilirken, günümüz koşullarında kaliteli hizmet için fiyatta indirim yapılamayacağı vurgulandı. Açıklamada, olağanüstü bir dönemden geçildiği, ekonomik olarak ailelerin olduğu kadar okulun da etkilendiği belirtilirken, Levent Schools olarak daha önce hiç ‘devletten katkı’ alınmadığı da söylenildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bu konuda çok fazla şikayet aldıklarını, meseleyi Bakanlar Kurulu’na taşıyacağını ifade ederek, “Bugün itibariyle 7,35 TL civarında olan Euro döviz kurunun 8 TL’ye sabitlenmesi izah edilmesi gereken bir ekonomik bakış açısındır. Bunları doğru kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.

Yapılan yazılı açıklamada, 2020-2021 eğitim yılı için fiyat kurunun TL yapıldığını, özel bir okul olarak en büyük giderin personel maaşı olduğu ifade edildi.

Sosyal medyada velilerin yaptığı paylaşımlardan ise üzüntü duyulduğunu kaydetti.

Veliler ise, eylemde yaptıkları açıklamada yönetimden fiyat artışının geri alınması yönünde talepte bulundu.

Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu:

“Bu izah edilmesi gereken bir ekonomik bakış açısıdır”

Okulun Euro olan döviz kurunu 8 TL’ye sabitlemesini değerlendiren Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Bence bu kabul edilir bir şey değil. Çünkü kur sabitleme veliyi, tüketiciyi korumak için yapılan bir uygulamadır ve bu mevcut kurun altından veya mevcut kurdan sabitlenir. Fakat bugün itibariyle 7,35 TL civarında olan Euro döviz kurunun 8 TL’ye sabitlenmesi izah edilmesi gereken bir ekonomik bakış açısıdır. Bunları doğru kabul etmemiz mümkün değildir. Bu yaklaşımların tümünü Bakanlar Kurulu’na taşıyıp, kendi görüşlerimi de izah edeceğim.” şeklinde konuştu.

“Hukuki zeminimiz yok ama Bakanlar Kurulu’nda konuyu irdeleyeceğim”

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Tüm Özel Okul Yönetimlerini toplayarak görüştüm. Özel bir yıldan geçtiğimizi izah ettik. Bakanlığın velilerle özel okul arasındaki parasal ilişkiye hukuken bir zeminimiz şu an yok, bununla birlikte yine de okullara tavsiyelerde bulunduk. Bu kayıp dönemde harcamadıkları paraları velilerden talep etmemelerinin yerinde olduğunu ve bunun takibini yapacağımızı söyledik. Öğrenciler parasal tartışmanın merkezinde olmamasını istemediğimizi, özel okulların da para merkezinde tartışılmasını istemediğimizi, eğitimleriyle öne çıkmalarını istediğimizi, velilere bu anlayışla yaklaşmaları gerektiğini, bu dönemde herkesin elini taşın altına koyduğunu, insanların gelirlerinden %50, 60’a kadar kesintiye uğradığını, çok ciddi gelir kaybı olunduğunu ve ücret politikalarında bunları göze almaları gerektiğini kendilerine ifade ettik. Onlar da kendi yönetimlerine, yatırımcılarına bu fikirleri götüreceklerini ve bunları değerlendirip bize döneceklerini söylediler. Ben böyle bir dönemde herhangi bir özel okulun karından vazgeçmesi gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka sabit giderleri vardır, karşılanmalı ama böyle bir yılda kar maksatlı herhangi bir davranış bana göre yanlış. Bu anlamda eylem yapılan okulda bize ulaşan birçok veli var. Bunları değerlendiriyoruz. Bu konuyu Bakanlar Kurulu’na da taşıyacağım. Ne yapabileceğimizi konuşacağız. Kurlar veya zamlarla ilgili her türlü görüşümü orda aktaracağım ardından oradan çıkan görüş doğrultusunda hareket edeceğim. Şu an bir hukuki zeminimiz yok ama Bakanlar Kurulu sonrasında durum neyi gösterir onu bilemiyorum. Kanun gücünde kararname veya kur sabitleme gibi bir durum gündeme gelir mi bunu bilemiyorum.

Kurlarla ilgili olsun, zamlarla ilgili olsun her türlü görüşümü paylaşacağım.”