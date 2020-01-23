Fırtına uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bu akşam fırtına şeklinde rüzgar beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında rüzgarın, bu akşam saatlerinden itibaren yarın saat 15.00’e kadar kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli (39-49 km/saat), zaman zaman fırtına (62-74 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Daire, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.

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