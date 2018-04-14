Finallerin kapısından döndüler

Ülkemizde düzenlenen Liseli Gençler Basketbol Şampiyonası’nda şampiyon olarak Türkiye Liselerarası Basketbol Yarı Finalleri’ne katılmaya hak kazanan Levent Koleji kız takımı ile Yakın Doğu Koleji erkek takımı Türkiye finallerine katılma hakkı elde edemedi. Her iki ekip oynadıkları final karşılaşmalarını mağlubiyetle tamamlayarak organizasyona noktayı koydu.

Yakın Doğu Koleji, Türkiye finallerine katılma karşılaşmasında Ankara Özel Gürçağ Anadolu Lisesi ile karşı karşıya geldi. Rakibine 73-86’lık skorla mağlup olan YDK organizasondaki mücadelesini tamamladı.

Levent Koleji ise Ankara Özel Arı Anadolu ve Arı Fen Lisesi ile karşılaştı. Rakibine 71-55 mağlup olan Levent de finalin kapısından dönmüş oldu. Her iki ekip de gruplarında oynadıkları üç karşılaşmada iki galibiyet elde ederek grup ikincisi olarak final oynamaya hak kazanmış, diğer grubun birincisi ile eşleşmişti. Levent ve YDK bugün adaya dönecek.