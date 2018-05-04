Finalistler belirlendi

Mağusa Çocuk Festivali kapsamında, Telsim’in desteğiyle gerçekleşecek olan 1. Liselerarası Ses Buluşması’nın ön eleme sonuçları açıklandı. 26 ve 27 Nisan’da ön elemesi yapılan yarışmaya ülke genelinde 20 okuldan 62 öğrenci katıldı. İlk ona kalanlar 16 Mayıs’ta Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’ndan canlı gerçekleşecek final gecesinde dereceye girmek için yarışacak.

16 Mayıs gecesi yarışacak yarışmacılar; Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nden Halil İbrahim Yoldaş, Lefke Gazi Lisesi’nden Berfin Özoğlu, İskele Bekirpaşa Lisesi’nden Nezihe Tuğra ve Sıla Akgün, Erenköy Lisesi’nden Günay Mimar, Girne Necat British’den Nisan Beyaz, TED’den Nihan Ertürk, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Okulu’ndan İzlem Özlüoğlu ve Emre Can Cambaz ile Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nden Zekiye Karagözlü.

16 Mayıs gecesi BRT’den canlı yayınlanacak final gecesinde yarışmacılar bir Kıbrıs şarkısı ve bir de seçecekleri parça olmak üzere ikişer şarkı seslendirecek.