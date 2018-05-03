Final uzatmada geldi: 79-76

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nde son finalist Lefke Avrupa Üniversitesi oldu. LAÜ, Play-off yarı final serisi beşinci maçında konuk ettiği Koopspor’u uzatma periyodunun ardından 79-76 mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı. Böylelikle ligin finalinin adı YDÜ – LAÜ olmuş oldu.

Çekişmeli geçti

Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmanın normal süresi 11-11, 32-30, 45-58 ve 69-69 şeklinde tamamlandı. Özellikle Koop son dakikalarına önde girdiği karşılaşmada LAÜ’nün bulduğu sayılara engel olamayarak maç uzatma periyoduna gitti. Uzatmada rakibine 10-7’lik bir üstünlük kuran LAÜ rakibini 79-76 yenerek seriyi 3-2’ye taşıdı ve adını finale yazdıran taraf oldu.

Lawson ve Doğukan’dan 50 sayı

Karşılaşmanın en skorer ismi 27 sayı ile oynayan LAÜ sporcusu Ben Lawson oldu. Lawson’u 23 sayı ile oynayan takım arkadaşı Doğukan Demirman takip etti. Koop’tan 19 sayı kaydeden Means ve 18 sayı ile oynayan Derek Williams’ın bu performansları takımları için yeterli olmadı.

SALON: LAÜ Spor Salonu

HAKEMLER: Nusret Sırdar, Burak Pehlivan, Salih Işık

LAÜ: Doğukan Nişancı, Vehit Sadun, Kemal Sanıvar (2), Doğukan Demirman (23), Hasan Kasap (2), Hasan L. İçer, Aytaç Çavuş, Nazım Ced, Ben Lawson (27), Onat Serin (1), Berk Argın (8), Nemanja Manojlovic (16)

KOOP: Kercem İnancı (13), Kemal Taşçı (7), Kaspars Kambala (12), Tayfun Kuyan, Kaan Sütçü, Vedat Kayapınar (2), Andım Eryılmazlar (3), Tyrell Means (19), Derek Williams (18), İrfan Tunççağ (2), Vedat Kaner, Cemal Tosunoğlu

PERİYOTLAR: 11-11, 32-30 (21-19), 45-58 (13-28), 69-69 (24-11), 79-76 (10-7)