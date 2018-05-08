Final serisi başlıyor

Hüseyin KIRAL

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Süper Ligi final serisi karşılaşmaları bugün başlıyor. Yedi karşılaşma üzerinden, dört galibiyet elde edenin şampiyon olacağı final serisi maçlarında Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) karşı karşıya geliyor. Serinin ilk maçı bugün RA25 Spor Salonu’nda saat 19.30’da oynanacak. KKTC Basketbol Federasyonu organizesinde, KTSYD merkez lokalinde bir araya gelen finalist takımların antrenörleri ve birer oyuncuları basın önüne çıktı. KKTC Basketbol Federasyon Başkanı Ahmet Sütçü final serisi boyunca tüm tarafları sağduyulu davranmaya çağırırken, önce basketbolun sonra da hak edenin kazanmasını talep etti.

Kıryağdı: “Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum”

Ligi klasman birincisi olarak tamamlayan YDÜ antrenörü Halit Kıryağdı yaptığı konuşmada, kendilerinin yarı finali rahat geçtiklerini ve rakip LAÜ’nün tüm yarı final karşılaşmalarını izleme olanağı bulduklarını söyledi. LAÜ’nün güçlü ve dayanıklı bir takım olduğunu, son düdük çalınana kadar mücadele ettiğini ve hak ederek finale yükseldiğini belirtirken, “Bu geçen süreç içerinde LAÜ takımını iyi analiz ettiklerini ve erken dört galibiyete ulaşıp şampiyon olacaklarını söyledi.

Arşehit: “Klasmandaki gibi üst üste galip gelerek kupayı Lefke’ye götüreceğiz”

Yarı final serisinde Koop Spor ile çok üst düzey karşılaşmalar oynadıklarının altını çizen LAÜ antrenörü Arkan Arşehit, Koop Spor ile beş maç yaptıklarını ve bu karşılaşmaların biri dışında çok üst düzey maçlar olduğundan dolayı çok yorulduklarını söyledi. “YDÜ yarı finali rahat geçerek bizden daha çok dinlendi” açıklaması yapan Arşehit, “Zorlu bir seri olacağının bilinci ile mücadele ederek, klasmanda nasıl üst üste mağlup ettiysek, ayni şekilde mağlup ederek kupayı Lefke’ye götüreceğiz” dedi.

Basın toplantısında LAÜ’den Nemanja Manojlovic yer alırken, YDÜ’den genç oyuncu Berkem Dikengil yer aldı. Her iki oyuncuda takım arkadaşlarına güvendiklerini ve kupayı havaya kaldırmak için çok çalışacaklarının altını çizdi.