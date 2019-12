Fide Kürşat: Duyarsız kalmak mümkün değil

İçimizdekiler/ Ülviye Akın Uysal



(Memur)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Hayat yolunda iyi bir öğrenci… Her geçen gün öğrenmeye çalışan, farkındalıklarını artıran…

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Akademisyenlik…

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Oğlum, eğitimi, gelişimi… Bir de toplumsal meseleler tabii ki… Duyarsız kalmak mümkün değil…

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık, adaletsizlik ve şiddetin her türlüsü…

En büyük pişmanlığım… Pişmanlığım yok… Yaşam derslerim var…

En büyük sevincim… Oğlum Enver… Yaşama sevincim…

Hayatımın dönüm noktası… Her an, her karar bir dönüm noktasıdır… Yaşam yolumda akademik çalışmalarıma ara verme kararım önemli bir dönüm noktasıydı…

Beni en çok etkileyen yazar… Nazım Hikmet…

Başucumdaki kitap… Sınırsız Güç…

En keyif aldığım müzik… Özgün Müzik…

En son izlediğim film…7. Koğuştaki Mucize…

Kendim için son aldığım şey… Ametist Taşı…

Dolabımdaki en gereksiz şey… Şal… Bir gün kullanırım deyip hiç kullanmadığım…

Benim için alınabilecek en güzel hediye… İçtenlikle düşünülüp alınan her hediye…

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Hayatı fazla ciddiye almak…

Kendimde beğendiğim özellik… Kararlılık… Empati…

Olmasa da olur… Statüko…

Olmazsa olmaz… Bölünmüş bir adada dünyaya geldik, çözüm, barış kısacası Federal Kıbrıs olmazsa olmaz…

En iyi yaptığım yemek… Fırın Makarnası…

Hayalimdeki dünya… Herkes için eşitlik ve adalet olan barış içinde bir dünya… Savaşsız, sömürüsüz, sınıfsız, şiddetsiz… Mutlu insanların olduğu, güvenli, temiz, adil bir dünya…

Aşk benim için… Hassas bir mesele yaşatılması emek isteyen… Hayattayken yaşanılacak ve paylaşılacak en güzel duygu…

Onunla çok tanışmayı isterdim… Hayatta olsaydı Che…

Görmek istediğim yer… O kadar çok yer var ki… Ama en çok Küba…

Mutlaka yapmak istediğim… Dünya Turu… Farklı kültürler, medeniyetler tanımak, görmek…

Son olarak söylemek istediklerim… Hayat çok kısa sevdiklerimize sıkıca sarılmak lazım yarın çok geç olabilir... Her anının tadını çıkarmalı, doya doya yaşamalı… An’da kalmak… An’a odaklanmak… Yarın kimseye vaat edilmemiştir… Şimdi, şu an yaşamı harcamadan yaşamalı…