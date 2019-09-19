Fiber'de bağlantı koptu: İNTERNET GİTTİ
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı internetlerde yaşanan kesintiyle igili açıklama yaptı. açıklamada, Kuzey Kıbrıs'tan çıkan iki fiber güzergahında bağlantı kopukluğu oluştuğu ve bunun neticesinde de internetlerin kesildiği ifade edildi.
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı internetlerde yaşanan kesintiyle igili açıklama yaptı.
Türkiye Türk Telekom’da oluşan arıza nedeniyle, Kuzey Kıbrıs'tan çıkan iki fiber güzergahında bağlantı kopukluğu oluştuğu duyuruldu.
Birinci fiber hattının yapılan çalışma sonucu devreye alınmasına rağmen, internet hızındaki yavaşlığın bir süre daha devam edeceği belirtildi.
İkinci fiber hattının da devreye alınması için Türk Telekom çalışmalarını sürdürüyor.
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