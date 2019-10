Festival tadında ‘iyilik’

Fehime ALASYA



Girne Özgürada Lions Kulübü tarafından, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve İyilik Gönüllüleri’nin katkılarıyla Lefkoşa Surlariçi’nde yapılan “Sokakta İyilik Var Festivali” dün coşkuyla yapıldı.

‘Çocuk çağı kanserine farkındalık’ amaçlı etkinlik belki olağanüstü bir katılıma sahne olmadı ancak önemli mesajlar verdi.

Etkinliğe destek olmak için kitaplarını getirip satan çocuklar yanında “annem ve babam da kanser, katkı için buradayım, örnek olmalıyız” diyen stant görevlileri ve her zaman destek vermeye hazır olduğunu dile getiren bölge esnafı da gün boyu organizenin bir parçası oldu.

Hem vatandaş hem de bazı siyasiler etkinliğe katıldı, “iyilik” odağında önemli bir buluşma yaşandı. Girne Özgürada Lions Kulübü’nce, Vakıflar İdaresi sponsorluğunda düzenlenen ve dün saat 10.00’da başlayan festival, 17.00’ye kadar devam etti.

Çocuklar düzenlenen yarışmalarla gönüllerince eğlenirken, büyükler de onlarla yeniden çocuk oldu…

Yiyecek ve içecek stantlarının yer aldığı festivalde, müzik, eğlence ve dans gösterileri gün boyu sürdü. “Çocuk çağı kanseri” ile ilgili farkındalığı arttırmak amacıyla düzenlenen etkinliğin gelirinin ise kanser hastalarına ve engellilere bağışlanacağı ifade edildi.

Tatar: “Hep birlikte güzelliklere katkı koyacağız”

Etkinliğe katılarak çocuklarla iç içe olan Başbakan Ersin Tatar, gösterileri izledi.

Tatar, bölge esnafıyla sohbet etmekten de geri durmadı.

Kendisine uzatılan mikrofonları da geri çevirmeyen Tatar, bu tür organizasyonlara her zaman katkı koymaya hazır olduğunu belirtti.

Tatar, “Toplumumuzun huzuru, refahı, güzellikleri, mutluluğu için her türlü refahı yapmak durumundayız. Ne mutlu bize ki iyilik denince hemen uzlaşıyoruz, siyasi görüşümüz ne olursa olsun her şekilde destekte bulunuyoruz. Katkı koyan herkese sonsuz teşekkürler, her zaman arkalarında olacağız, hep birlikte güzelliklere katkı koyacağız.” dedi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars:

“Sokağa inerek farkındalık yaratmak çok güzel”

Sokağa inerek farkındalık yaratmanın güzelliklerine değinen İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, çocuk çağı kanserinin çok fazla yaygınlaştığına dikkat çekerek, erken tanının önemine değindi.

Gün boyu etkinlik alanında yer alıp katkı koyan Baybars, YENİDÜZEN’e günün anlamını içeren kısa bir konuşma yaptı.

Baybars; “İnsanın özü paslanmaz derler, bugün öyle bir gün yaşıyoruz. Sokakta iyilik var, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, İyilik Gönüllüleri ve Girne Özgürada Lions Kulübü’nün ‘Çocuk çağı kanserine farkındalık’ için yarattığı muazzam bir etkinlik. Bugün burada büyükten küçüğe birçok insan bireysel katkısını koydu. Bilindiği üzere dünyada yılda 350 bin çocuk maalesef kanser tanısıyla karşılaşıyor ve tedavi altına alınıyor. Burada en önemli noktanın erken tanı olduğunu da bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. Sokağa inerek farkındalık yaratmak çok güzel. Biz de bu etkinliğe katkı koyduğumuz için, bireysel olarak da burada böyle bir günü paylaştığımız için çok mutluyuz.

Burada birçok broşür ile bilgilendirme yapıldı, gelirini Lösemi Vakfı’na bağışlamak amacıyla birçok çalışma ve oyun yapılıyor. Hem çocuklar eğleniyor hem de aileleriyle farkındalığı arttırıyorlar.” dedi.

“Biz önde yürüyelim, çocuklar arkamızdan gelir; örnek olalım!”

Bölge esnafı ve stant görevlileri de günün anlam ve önemine dikkat çekerek, bu tarz etkinliklerin arttırılması gerektiğine değindi. Katkı koymaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Aydın Celal-Stant Görevlisi: “Herkesin duyarlılık göstermesi gerek”

“Farkındalık ve destek için buradayız. Herkesin de aynı duyarlılığı göstermesi gerek. Bu tarz etkinliklere mümkün olduğunca çok katılmak hem esnafı hem de etkinliği desteklemek gerek. Sanırım bu tarz etkinliklere kırsal kesimlerde daha çok ilgi oluyor.”

Meryem Sinekçi-Stant Görevlisi: “Bu konuda çok duyarlı olmamız gerek”

“Bu tarz etkinliklere daha çok katılım olmalı, vatandaş daha çok ilgi göstermeli, tanıtımı da daha çok yapılmalı. Belki o zaman katılım artar çünkü artık her bölgede bir etkinlik oluyor. Özellikle çocuk çağı kanserine katkı amaçlı buradayız, bu konuda çok duyarlı olmamız gerek.”

Bengü Üçali-Stant Görevlisi: “Kanseri yaşamadan hissetmek, bu uğurda çaba sarf etmek…”

“Çok güzel bir amaç için buradayız, herkesin katkı koyması gerek, katkı koyanlara çok teşekkürler. Kanseri yaşamadan hissetmek, bu uğurda çaba sarf etmek çok önemlidir. Bu tarz etkinliklere katkı koymak ise çok anlamlıdır.”

Hayriye Umar-Stant Göre

vlisi: “Biz önde yürüyelim ki çocuklarımız arkamızdan gelsin, öncü olalım”

“Bu etkinliğin yapılması, bu tarz etkinlikler çok anlamlı ve çok güzel, daha da arttırılmalı. Annem ve babam kanser, her ikisi de… Bu yüzden katkı amaçlı buradayım. Duyar duymaz hemen katıldım, herkes de yaşamadan kanseri hissedebilmeli, duyarlı olmalı, yardım etmeli. Bizler bu katılım ve desteklerimizle çocuklarımıza, genç nesle de örnek olmalıyız, katılmayanları teşvik etmeliyiz. Biz önde yürüyelim ki çocuklarımız arkamızdan gelsin, öncü olalım.”

Özgül Uçkaç Çırakoğlu-Bölge Esnafı: “İyiliği aşılayabilmek bence çok önemli”

“Kalbinde sevgi olan, yardım etmek isteyen, duyarlı herkes buradaydı. Ben değil de biz olmayı başarabilmek güzel bir duygu. Bu uğurda birçok kişi etkinliğe katkı koydu. Kimi poğaça börek tatlı yaptı, çocuklarım ise kitaplarını getirip sabah 9’dan başlayıp satış yaptı. İyiliği aşılayabilmek bence çok önemli.”

Hüsnü Güven-Bölge Esnafı: “Bu tarz etkinlikleri muhakkak desteklememiz gerek”

“Festival çok güzel geçiyor, katılım da çok güzel, her zaman böyle olmalı. Bu tarz etkinlikleri muhakkak desteklememiz gerek. Etkinliklerin bu yönde bağış olarak gerekli yerlere yönlendirilmesi çok faydalı…”