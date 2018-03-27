Federasyon Kupası başladı

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Kadınlar Fedesyon Kupası’nda ilk maçlar oynandı. Oynanan karşılaşmalar sonunda Yakın Doğu Üniversitesi ile Esentepe Yetenek Avcıları yarı finale yükselen ekipler oldular.

Atatürk Spor Salonu’nda yer alan karşılaşmalarda Yakın Doğu Üniversitesi rakibi DİGEM’i 30-19’luk skorla yenerek yarı final vizesi aldı. Diğer karşılaşmada ise Esentepe Yetenek Avcıları rakibi Şahlan’ı 58-28’lik skorla geçerek adını yarı finale yazdırdı. Alınan bu sonuçların ardından YDÜ yarı finalde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile eşleşirken, Esentepe de Doğu Akdeniz Üniversitesi ile rakip oldu. Yarı final karşılaşmaları 16 Nisan Pazartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.