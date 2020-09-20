“Federal Kıbrıs için yükseltilecek mücadele elzemdir”

Üçüncü Toplum Forumu, “Federal Kıbrıs” için mücadelenin elzem olduğunu kaydederek, toplumların bu bilinçle, varlıklarını da ortaya koyarak liderliklerine baskı yapması gerektiğini kaydetti.

Üçüncü Toplum Formu, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin federasyon konusundaki açıklamalarını “hata” olarak değerlendirerek, Türkiye’ye de, Kıbrıs’a da fayda sağlamayacak, federasyona dayalı BM karar ve parametrelerinin geçerliliğini ortadan kaldırmayacak bu açıklamalarla, Kıbrıslı Türklerin iradesinin hiçe sayıldığını savundu.

Üçüncü Toplum Formu, konuyla ilgili yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Üçüncü Toplum Forumu olarak adanın sahipleri olan Kıbrıs toplumlarına sesleniyoruz: Birlikte yaşamanın mümkün olduğu Federal Kıbrıs için yükseltilecek mücadele bugün dünden daha da elzemdir. Bu bağlamda adadaki toplumların bu bilinçle hareket edip liderliklerine baskı yapması, varlığını ortaya koyması kaçınılmazdır. Kıbrıs’ımız bölünemeyecek kadar küçük, birleşerek büyümeyi başararak dünyaya örnek olacak kadar büyüktür.”