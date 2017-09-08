Feci kaza: 4 yaralı!

Lefkoşa-Mağusa anayolu üzerinde Demirhan yakınlarında az önce meydana gelen kazada 3 araç hurdaya döndü.

Kazada hamile bir kadın olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza saat 13.00 sıralarında gerçekleşti.

Lefkoşa-Mağusa Anayolu üzerinde, 59 yaşındaki Fatma Akdur yönetimindeki PH 580 plakalı araç ile Mağusa’ya doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada sol şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden 38 yaşındaki Ulaş Solakay yönetimindeki araca çarptı.

Çarpma sonucu MP 869 plakalı araç yolun solundan çıkarak ağaca çarptı. Çarpma sonucusu kontrolden çıkan PH 580 plakalı araç ise yine aynı istikamete doğru seyreden 27 yaşındaki Ümit Yalın yönetimindeki LH 036 Z plakalı araca çarptıktan sonra yolun solundan çıkarak Şehitoğlu Hırdavat isimli iş yeri önündeki malzemelere vurdu.

Yine çarpmanın etkisiyle LH 036 Z plakalı araç da yolun solundan çıkarak bir başka ağaca çarptı.

Kaza sonucu her üç araç sürücüsü ile PH 580 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Zalihe Akdur (K-36) hafif yaralanarak kaldırıldıkları LDH'de yapılan tedavilerini müteakip müşahede altında alındı.