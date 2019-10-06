

Trafik yine canlar aldı, Turunçlu-Ulukışla kavşağındaki kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kıbrıs bir kez daha trafik acısıyla sarsıldı.

Dikkatsiz sürüşle gelişen yüz yüze çarpışmanın bedeli büyük oldu.

Yaralıların birinin durumun ağır, bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.



Trafik kazasında iki araç sürücüsü 30 yaşındaki Haşim Girgin ve 42 yaşındaki Yahya Amasyalı ayrıca, araçta yolcu olarak bulunan eşi, 40 yaşındaki Aysın Amasyalı olay yerinde yaşamını yitirdi.



18 yaşındaki İlayda Amasyalı ile 13 yaşındaki Hasan Amasyalı, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İlayda Amasyalı’nın durumunun ağır olduğu açıklandı.



Aşırı sürat, dikkatsiz sürüş

Polise göre trafik kazasına aşırı süratli ve dikkatsiz sürüşü sonucu karşı şeride geçen Haşim Girgin neden oldu. Turunçlu – Ulukışla arasında, Mağusa istikametine doğru ilerleyen Girgin yönetimindeki HF 388 plakalı salon araç, Mağusa istikametinden Lefkoşa’ya gelen Yahya Amasyalı yönetimindeki TGK 952 plakalı taksiyle yüz yüze çarpıştı.



Kaza sonucu her iki araç sürücüsü ile birlikte TGK 952 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Aysın Amasyalı almış olduğu yaralara dayanamayarak olay yerinde yaşamlarını yitirdi.

TGK 952 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki İlayda Amasyalı ile 13 yaşındaki Hasan Amasyalı, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İlayda Amasyalı’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Futbol camiasının acı günü



Dün akşam Ulukışla Turunçlu arasında yaşanan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında hayatını kaybeden Haşim Girgin’in Mormenekşe futbolcusu olduğu öğrenildi.

Haşim dün Mornenekşe ile Yalova arasındaki maçta 90 dakika forma giymişti.

Ölüm kavşağı

Turunçlu kavşağı, sık sık meydana gelen kazalardan dolayı ölüm kavşağı olarak da anılıyor. Bu kavşakta 25 Mayıs 2016’da yaşanan kazada kontrolünü kaybederek takla atan araçtan 63 yaşındaki Mehmet Pınar sağ çıkmamıştı.

Turunçlu-Ulukışla kavşağı, sık sık ciddi trafik kazalarıyla hep gündemde yer aldı.