Fatma İl'in ölüm sebebi "kalp yetmezliği"

Mağusa’da evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren 69 yaşındaki Fatma İl’e yapılan otopside, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” olduğu açıklandı.

İl, geçtiğimiz Salı günü hayatını kaybetmişti.

ARAÇTA UYUŞTURUCU… İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Polis basın bültenine göre, Girne’de dün polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, K.D.’nin (E-30) aracında yaklaşık 50 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu ve emare olarak alındı.

K.D yanında araçta yolcu olarak bulunan H.A.’nın (E-21) da tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.



MARKETTEN ÖDEMEDEN 115.34 TL’LİK ÜRÜN ALAN İKİ KASİYER TUTUKLANDI



Öte yandan önceki gün Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir süpermarkette kasiyer olarak çalışan C.G.(K-21) ve G.B. (K-21) 115 TL’lik ürün çalmaktan tutuklandı.

İki kasiyerin, toplam değeri 115.34 TL olan muhtelif eşyaları alıp, ürünlere karşılık ödeme yapması gerekirken satış iptali göstererek herhangi bir ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edildi.