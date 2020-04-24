'Farklılıklara değil çözüme odaklanın'

Slovak Büyükelçiliği organizasyonuyla rutin toplantılar gerçekleştiren bazı Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi partiler, tüm dünyayı tehdit eden covid-19 ile ilgili ortak deklarasyon yayınladı.

Taraflara, farklılıklarını bir yana bırakıp, salgının neden olduğu sağlık, sosyal ve ekonomik sorunları çözmeye odaklanma çağrısı yapan siyasi partiler, pandemiye karşı verilen ortak mücadelenin, tarafların birbirlerine bakış açılarını değiştirmesi ve yeni yaklaşımlar bulması için bir fırsat olabileceğine işaret etti.

Ledra Palace'ta ayda bir yaptığı toplantılara corona salgını nedeniyle ara veren siyasi partiler adına Slovak Büyükelçiliği'nin açıkladığı ortak deklarasyonda, Corona virüsü salgınının, Kıbrıs'ın yanısıra tüm insanlık için taşıdığı tehlikenin bilincinde olunduğuna vurgu yapılarak, sağlık çalışanlarıyla diğer görevlilerin, hastalığın yayılmasını engellemek için bu olağanüstü koşullarda sergiledikleri zorlu ve özverili çalışmaların takdir edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca tüm Kıbrıslılara, salgının yayılmasını önlemeye yönelik tedbir ve kararlara uyum çağrısı da yapıldı.

Deklarasyonda, Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların, bu zor zamanlarda Kıbrıs sorununun çözümü konusundaki farklılıklarını bir yana bırakıp, fiziksel ve zihinsel güçlerini kamu sağlığını tehdit eden bu salgını ve onun sosyo ekonomik sonuçlarını azaltmaya konsantre olması gerektiği kaydedildi.

Kıbrıs halkına salgınla baş etmede ihtiyaç duyulan medikal malzeme ve yardım sağlamanın önemine işaret edilen deklarasyonda, siyasi partilerin, iki toplum liderinin sıkı işbirliğiyle, iki toplumlu sağlık komitesinin ortaya koyduğu profesyonel işi takdir edip, desteklediği vurgulandı.

Ortak deklarasyonda, işbirliklerinin devamının teşvik edilmesi gerektiğine de dikkat çekilerek, dünyaya, adayı yeniden birleştirebilecek olası bir barış sürecinin ve diyaloğun yenilenebileceğini göstermek gerektiği kaydedildi.

Deklarasyonda, Corona virüse karşı verilen ortak mücadelenin her iki toplumun da bir birlerine yeni yöntemlerle yaklaşmaları ve Kıbrıslı Türklerle Rumların barış içinde, kardeşçe birlikte yaşamaları için bir fırsat olarak görülebileceği belirtildi.

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