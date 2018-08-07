Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Uluslararası Down Sendromu Federasyonu-Girne Belediyesi işbirliğiyle ve ‘Farkındayız, yanınızdayız’ sloganıyla düzenlenen Plaj Futbol Festivali’nin açılış etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Akıncı, festivalin açılışında Türkiye’nin çeşitli illerinden ve Kıbrıslı Türk down sendromlu çocukların, Türkiyeli eski ünlü futbolcularla oynadığı maçın açılış vuruşunu yaptı.

Futbol maçında, bir dönem Galatasaray forması giymiş Ergün Penbe ve Beşiktaş’ta oynamış Ahmet Dursun da yer aldı.

“BİR GÜNDE İKİ KERE SİZLERE BULUŞMAK BENİM İÇİN BÜYÜK BİR MUTLULUK”

Burada yaptığı konuşmada, down sendromlu çocuklarla gündüz saatlerinde de Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Bir günde iki kere sizlere buluşmak benim için büyük bir mutluluk” diye konuştu. Organizasyona katkı koyan tüm paydaşlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Akıncı, organizasyona Türkiye’den katılan konuklara hitaben “Sizleri her zaman Kıbrıs’ta görmek istiyoruz. Burası sizin eviniz. Kıbrıs’taki down sendromlu çocuklar ile dayanışmayı her zaman sürdürünüz” dedi.

“Down sendromlu çocukların bizden bir eksiği yok. Onlarla bir araya geldiğimizde biz kendi eksikliğimizi görürüz” şeklinde konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte down sendromlu çocuklarla olabildiğince bir araya geldiğini anımsatarak, down sendromlu çocuklarla bir araya geldiğinde çocukların insana verdiği sıcaklık ve sevgiyi hissettiğini vurguladı.