ExxonMobil  hazırlık aşamasında

ExxonMobil şirketinin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki 10’uncu parselde, bu parseli birlikte yönettiği Qatar Petroleum ile Ekim ayında yapacağı sondaj çalışmalarına ilişkin iki hedefi belirlemek amacıyla araştırmalar yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Alithia gazetesi ExxonMobil şirketinin, “Ocean Investigator” ve “Med Surveyor” gemilerinin yürüteceği araştırmalara ilişkin hazırlık yaptığını yazdı.

ExxonMobil’in, Kıbrıs Rum “MEB’”i içerisinde bulunan ve ENI’nin keşifte bulunduğu 6’ncı parsel jeolojisi prototipinde olduğu için 10’uncu parselde doğal gaz keşfi perspektiflerine ilişkin beklentilerin büyük olduğunu yazan gazete, 10’uncu parselin, Mısır’ın Zhor yatağına teğet geçtiğini de anımsattı.

Gazete ayrıca Amerikalıların, şu anda Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB’”i içerisinde herhangi bir Türk faaliyeti beklememesine karşın, şirketin çalışmalarına herhangi bir itirazı hoş görmeye niyetli olmadığını yazdı.

Habere göre son dönemdeki gelişmeleri yakından takip eden diplomatik yetkililer, gazeteye yaptıkları açıklamada, Doğu Akdeniz’de -özellikle Türk medyası tarafından kurulan- artan gerilimin gerçekleri yansıtmadığını belirttiler.

Aynı kaynaklar, “Ankara’nın, ENI ile oynadıkları aynı oyunu Amerikalılarla oynayamayacaklarını bilerek, geçtiğimiz ay ENI ile olanlardan sonra Kıbrıs denizindeki tonlarını alçalttığını” savundular.

“Enerji planları devam edecek”

Kıbrıs Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin enerji planlarının devam edeceğini söyledi.

Alithia gazetesi ve diğer gazetelere göre Prodromu, Amerikan ExxonMobil araştırma gemilerinin gelişine ilişkin haberleri yorumlaması istenirken yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB’”inde faaliyet gösteren şirketlerin hareketlerine ilişkin fazla yoruma gerek olmadığını belirtti.

Prodromu, ruhsat iznine sahip olanların orada olduğunu, ilgili şirketlerin, kendi olgularına göre, kendi programlarını icra ettiklerini de ifade etti.

Uçak gemisi Kıbrıs açıklarında

Politis gazetesi “6. Filo’nun Desteklenmesi-İsrail İle Tatbikat İçin Akdeniz’de” başlıklı haberinde, Türk medyasının, Akdeniz’de faaliyet gösteren Amerikan 6.Filo’sunun altı ay için 4 gemi ve 26’ncı Deniz Piyadesinin, 2 bin 500 kişiyle desteklenmesiyle, Exxon Mobil şirketinin çalışmaları ışığında, mesaj olarak yorumladığını savundu.

Gazete, 6. Filo’nun internet sayfasına dayanarak USS New York, USS İow Jima, USNS William Mclean ve USS Oak Hill(LSD-51) gemilerinin bölgede bulunduğunu dün ise İsrail ile yapılacak ortak “Juniper-Cobra” tatbikatlarına katılacaklarını yazdı.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rus Haber Ajansı Sputnik’in “ ABD'li ExxonMobil şirketine ait araştırma gemilerine Amerikan donanmasına ait 6. Filo’nun eşlik edeceğine ilişkin haberlere de yer verdiler.

Gazete haberi “Amerikan Uçak Gemisi Kıbrıs Açıklarında” başlığıyla aktarırken yine Sputnik’e dayanarak 21 Şubat tarihinde bölgeye uçak gemisi “Iwo Jima’”nın gönderildiğini de belirtti.

Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın, bölgede istikrar kapısı ve olumlu referans noktası haline dönüştüğünü ifade etti.

Alithia gazetesine göre Atina’da çeşitli temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Pire Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”inin uluslararası anlaşmalara, sınırlara uygun olarak belirlendiğini aynı zamanda “Kıbrıs MEB’inin, AB MEB’i” olduğunu da ileri sürdü.

Dışişleri Bakanı Hristodulidis, bu anlamda, Türkiye’nin, Kıbrıs Rum “MEB”i içerisindeki faaliyetlerinin, Güney Kıbrıs’ın egemenlik haklarını ve yetkisini ayrıca AB’nin kendisinin haklarını apaçık ihlal eden “açık saldırı eylemini” teşkil ettiğini iddia etti.

Hristodulidis, sondaj gemisinin yolunun kesilmesi ve neticede iptal edilmesinin, sadece Güney Kıbrıs’ın değil AB’nin bütünün, çıkarlarını ve enerji planlamaları için ciddi bir yarayı teşkil ettiğini söyledi.

Komşu ülkelerle yapılan görüşmelerden ortaya çıktığı şekliyle Doğu Akdeniz’deki Türk faaliyetlerinin, bölgenin stratejik enerji denetimini kendi yararına sağlamayı amaçladığını savunan Hristodulidis, Türkiye’nin faaliyetinin, Kıbrıslı Türklerin çıkarını koruduğuna ilişkin tutumunu da yanıltıcı olarak nitelendirdi. Hristodulidis, 1982 Deniz Hukuku’na ilişkin BM Sözleşmesi’nde bunların belirlendiği şekilde, deniz bölgelerine ilişkin kararların yeniden birleşmiş Kıbrıs’ta federal yetkiyi teşkil etmesini öngören, Talat-Hristofyas görüş birliğinin geçerli olduğunu da ifade etti.

AB’nin talimatı

Fileleftheros gazetesi, Brüksel’de, başrolde Avrupa Komisyonu, AB üyesi ülkeler ve Avrupa Parlamentosu ayrıca doğal gaz satın alma konusunda faaliyet gösteren şirketlerin, Lüksemburglu politikacı Jean Claude Juncker grubunun ileriye götürmeye çalıştığı ve 28’lere ait yetkilere el koyan talimat konusunda büyük bir mücadele verildiğini belirtti.

Avrupa Komisyonu’nun amacının, Rusya’nın, Rusya-Almanya “Nord Stream” boru hattı odaklı doğal gaz konusunda bloke edilmesini amaçlamasına karşın, ileriye götürülmekte olan yasa tasarısının öngörülerinin, Güney Kıbrıs ve Yunanistan da dahil olmak üzere tüm AB üyelerini etkileyeceğini yazdı.

Gazete, Komisyonu’nun önerisinin, Brüksel’in yetkisine dayanmayan, Münhasır Ekonomik Bölgeler ve uluslararası sulara ilişkin kurallar dayatmak olduğunu da belirtti.