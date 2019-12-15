Evrensel Hasta Hakları Derneği’ne katkı konseri

Evrensel Hasta Hakları Derneği, kamu yararına gerçekleştirdiği faaliyetlerin finansmanı için “Dayanışma Konseri” düzenleyecek.

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 TL bağış karşılığı izlenecek klasik müzik konseri, keman sanatçısı Nihat Ağdaç ve piyano sanatçısı Gözdem İlkay’ın derneğe gönüllü desteğiyle gerçekleştirilecek.

Konser, 17 Aralık Salı akşamı saat 20.00’de Naci Talat Vakfı’nda yer alacak.