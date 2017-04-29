Türkiye’de OHAL kapsamında 2 yeni KHK yayımlandı. KHK'lar ile bir süredir tartışmalara konu olan evlilik programları yasaklandı.

OHAL kapsamında 2 yeni KHK Resmi Gazete'de yayınlandı. Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 689 ve 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Yeni KHK ile muhtar ve korucuların SGK primlerini devletin ödemesine karar verilirken evlilik programlarının yasaklandığı ifade edildi.

Milli güvenliğe tehdit oluşturan derneklerin kapatılmasına karar verilirken 3939 kişi kamudan ihraç edildi. Öte yandan 34 Diyanet İşleri personeli göreve iade edildi. Yargıtay'dan 19, YSK'dan 6 kişi ihraç edildi.

3 BİN 974 KİŞİ KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILDI

689 Sayılı KHK ile aralarında asker, akademik personelin de bulunduğu toplam 3 bin 974 kişi kamu görevinden çıkarılırken, 731 kişi görevine iade edildi.

18 VAKIF, 14 DERNEK VE 13 SAĞLIK KURULUŞU KAPATILDI

689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 18 vakıf, 14 dernek ve 13 sağlık kuruluşu kapatıldı.

59 KİŞİNİN ÖĞRENCİLİKLE İLİŞİĞİ KESİLDİ

689 Sayılı KHK ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve yurt dışında burslu öğrenim gören 59 kişinin öğrencilikle ilişiği kesildi.