Evinde yapılan aramada 20 kök hintkeneviri bulundu

Girne’de hırsızlık yaptığı şüphesiyle evinde arama yapılan hintkeneviri yetiştirdiği tespit edilerek tutuklanan H.E dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Operasyonda ilk etapta tutuklanan H.D’nin suçla ilgisinin olmadığı anlaşılarak, mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Zor, cep telefonu hırsızlığı meselesinden dolayı şüpheli görülen H.E’nin Girne’de kaldığı evde arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada çalıntı cep telefonunun yanı sıra yatak odasında metal saksı içerisinde ekili vaziyette 20 santim bir kök hintkeneviri türü olduğuna inanılan bitki bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu, uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini belirterek, 2 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.