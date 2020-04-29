“Eve girerek 2600 TL çaldı”

Lefkoşa’da meydana gelen ev açma ve sirkat meselesi ile ilgili tutuklanan zanlı C.Ö. dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Gültekin Sancar, olayla ilgili bulguları aktardı. Sancar, zanlının 25 Nisan’da 16.35 sıralarında Küçük Kaymaklı bölgesinde bulunan Ş.K’ye ait konuta garajdan girerek, 2400 TL parayı sirkat ettiğini ve şikayet üzerine tutuklandığını kaydetti.

Polis mesele ile ilgili zanlının ikametgâhında arama yapıldığı ancak kanunsuz bir şeye rastlanmadığını belirtti. Sancar, kamera görüntülerinde zanlının eve girdiğinin görüldüğünü ve ev sahibi kovalarken çıkış görüntüsü olduğunu da belirtti. Polis, başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 50 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve KKTC muteber bir kefilin 150 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.