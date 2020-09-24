“Evde, oturarak bu ülkeyi nasıl kalkındırabiliriz?”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu virüs nedeniyle kamuda rotasyon talep eden sendikaları eleştirdi, “Tam da ekonominin %25 daraldığı bir ortamda neyin rotasyonundan bahsediyoruz. Nasıl bir gün evde, bir gün işte olup bu ülkeyi kalkındırabiliriz?” diye sordu.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Didem Gürses’in sunduğu Kanal T’de yayınlanan Politik Duruş Programına katılarak, ülke gündemi ve ekonomik gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Amcaoğlu, KTAMS’ın rotasyon usulü çalışma önerisi sonrasında bazı dairelerde greve gitme kararlarını değerlendirdi.

Amcaoğlu, “Adalete inanan bir insanım ve adalet benim için her şeyin başında geliyor. 29 yıllık bir kamu geçmişim var. Çalışma koşullarının nasıl şekilleneceğini bilen, işin mutfağında bulunmuş, o tozu yutmuş biriyim ve rotasyon usulü çalışmaya son derece karşıyım” diyerek şunları kaydetti;

“Tam da ekonominin %25 daraldığı bir ortamda neyin rotasyonundan bahsediyoruz. Nasıl bir gün evde, bir gün işte olup bu ülkeyi kalkındırabiliriz? Özel sektörde çalışan kişilere kısmi çalışmayı öngörüyoruz bunun nedeni ise işsiz kalmamaları içindir. Kısmı çalışırken, kısmi maaş alınacak ve devlet olarak biz size maaş desteği, sigorta pirimi desteği vereceğiz demekteyiz.”

“Evde yatarak bu ülkeyi kalkındıramayız”

“Tam fedakarlık etmemiz gereken bir dönemde evde gidip yatarak bu ülkeyi kalkındırabileceğimizi düşünüyoruz ve grev yapacağımızı söylüyoruz. Bu yapılan ülkenin tarihine kara leke olarak geçecektir. Kamu-İş ve Kamu-Sen rotasyon talebine destek vermiyor. Seçim arifesinde hükümete zarar vermekten başka bir durum teşkil etmiyor. Haksızlığa statüm ne olursa olsun karşı durmaya devam edeceğim. Bu ülkenin böyle siyaset kokan taleplere ihtiyacı yok. Pandemi sürecinde başta Sağlık çalışanlar olmak üzere gece gündüz çalışırken, Maliye Bakanlığı kapıları kapatmazken ilgili sendikaya kimsenin kulak asmaması gerekiyor”

“Kira adı altında AKSA’ya ödenen 26 Milyon Doların hesabı sorulsun”

Amcaoğlu, son günlerde yeniden gündeme taşınan Kıb-Tek ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Şu anda herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunun Kıb-Tek’e borcu olmadığını iddia eden Amcaoğlu, “Kıb-Tek kimler tarafından zarara uğratıldı açıklanmalıdır. İlk önce CTP döneminde ilgili Maliye Bakanlığı ve Başbakanının imzaladığı AKSA sözleşmesinden dolayı her yıl sırtımızda kambur gibi duran sözleşmeden dolayı ödemek zorunda bırakıldığımız, kira adı altında ödenen 26 Milyon Doların hesabı sorulsun. Seçim arifesinde birileri bir şeyleri kötü göstermek adına yapılan açıklamalarda, bilerek ve isteyerek Kıb-Tek’e kim zarar verdi açıklasınlar. Kıb-Tek bu ülkenin en önemli kurumlarındandır” dedi.

“13. Maaşlar ödenecek”

13. Maaşların ödenmesi konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını beliren Bakan Amcaoğlu, bayramlık ödeneğinin yatırıldığını, bu ayın sonu itibari ile tüm ödemelerle birlikte 659 Milyon 500 Bin TL’lik bir ödeme yapılacağını, kazanılmış haklar neyse Maliye Bakanlığı’nın ödemleri gerçekleştireceğini, reel sektörü göz ardı etmeden 13. Maaşların ödeneceğini kaydetti.

“Evde karantina sistemini mali boyutlarıyla da ele almak gerekiyor”

Amcaoğlu, evde karantina uygulaması ve ülkeye üniversite öğrencilerinin gelmesi ile ilgili koşulların belirlenmesi konusunda geniş katılımlı bir toplantı yapılacağını vurguladı.

Amcaoğlu, “Aylardır konuşulan Pandemi Hastanesi inşaatı süratle devam ediyor. Bizler ilk günden bu yana Sağlık Bakanlığı’ndan gelen talepler doğrultusunda bakanlık olarak gerekli imkanları sağlıyoruz. Şu anda karantina otellerinde pozitif vaka sayısı 144 olmak üzere 373 temaslı ,1721 misafir ile birlikte 2238 kişi karantina otellerimizde karantina sürecine devam ediyor” dedi.

Evde karantina sistemini mali boyutları ile ele almak gerektiğine değinen Amcaoğlu, bu ülkeye katma değer katan yükseköğrenimin yeniden ülkemize gelmesi gerektiğinin altını çizdi.

Öğrencilerin karantina sürecinde hangi koşullara geleceğini ilgili kesimlerle birlikte geniş katılımlı bir toplantıda ele alacaklarını vurgulayan Bakan Amcaoğlu, tek amacın sağlıklı bir şekilde karantina sürecinin tamamlanarak öğrencinin ülkeye gelmesini sağlamak olduğunu kaydetti.

Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı ve hükümet olarak 20 Milyon kadar bir meblağının harcanabileceğini ancak bu rakamdan çok daha fazla katma değer sağlayacak bir adımın atılabileceğini ifade etti.