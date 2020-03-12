Ev karantinası nasıl olmalı?

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği coronavirüsten korunmak için alınması gereken önlemleri yineledi, evde izolenin nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgi paylaştı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu adına birlik başkanı Dr. Özlem Gürkut imzasıyla yapılan açıklama şu şekilde;

Ülkemizde mevcut durumda bir adet import (yurt dışından hastalığı getirmiş) COVID-19 vaka mevcut. Mücadelemiz öncelikli olarak ülkemize gelebilecek diğer COVİD-19 vakalarını engellemek ve toplum içerisinde bulaşmayı engellemek olmalıdır. Bu sebepten ötürü bireylerin dikkat etmesi gereken noktalar şunlardır:

El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya anti bakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir. Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı). Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalıdır. Bugün için ülkemizde sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur. Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kâğıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse tıbbi maske (N95 maskeye gerek yoktur) kullanması önerilmektedir.

Yurtdışından COVID-19 salgınının olduğu bir bölgeden gelen kişiler var ise dönüş sonrası mutlaka 14 gün ev izolasyon yapılmalıdır. 14 gün süre içerisinde ateş, öksürük veya nefes darlığı şikâyeti gelişirse zaman kaybetmeden salgın kontrol ekibi aranmalıdır (0533 8501188/0548 8501188). DSÖ önerileri doğrultusunda 14 gün ev karantinası uygulaması toplumu korumak için en önemli basamaktır. Ev izolasyonu önerilen kişilerin uyması gereken kuralar;