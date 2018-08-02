“Euro kazanacaksınız” vaadiyle Kıbrıs’a getirilmişler!

Türkiye’den “Kıbrıs’ta size iş bulacağız, Euro kazanacaksınız” vaadi ile adaya getirildiği ve kaçak yollardan güneye geçirildiği iddia edilen iki kişi teslim oldu.

Bayram ve Bedreddin T. isimli kardeşler önceki gün Kermia (Ay. Demet) barikatında polise teslim oldu, dün, nöbetçi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Hamza Tarman olayla ilgili bulguları aktardı.



“5 bin Euro alan kişi aranıyor”



Polis memuru Tarman, zanlılar Bayram ve Bedreddin Tosun ülkemize Türkiye’den 24 Temmuz tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan giriş yaptıklarını söyledi.

Polis, zanlıların “kendilerine güney Kıbrıs’ta iş bulup, orada çalışmalarını sağlayacağını söyleyen henüz tespit edilemeyen kişi tarafından kandırılıp 5 Bin Euro paralarının alındığını” söyledi

Güneye kaçırılan zanlıların burada terk edildikleri de polis memuru tarafından mahkeme ile paylaşıldı.

Polis memuru Hamza Tarman zanlıların önceki gün Kermiya’ya gelerek teslim olduklarını belirterek aleyhlerine bir soruşturma başlatıldığını ve soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etap da 2 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.