“Etkili Anne –Babalık” Konferansına yoğun ilgi

Ülkemizde ebeveyn - çocuk etkileşime odaklanan ve aylık yayınlanıp ücretsiz dağıtılan tek dergi olan ‘AİLEMİZ Dergisi’ 1. Yaş gününü Limasol Sosyal Sorumluluk katkıları ile Türkiye’nin ünlü psikiyatristi, hekim, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Bengi Semerci’nin ‘Etkili Anne Babalık’ konferansı ile kutladı. AKM Konferans Salonu Lefkoşa’da ücretsiz olarak halka açık gerçekeleştirilen konferansa ilgi yoğundu. Salonu dolduran pekçok katılımcı konferans sonunda Prof. Dr. Bengi Semerci’ye soru sorma şansı da yakaladı.

Konferansta açılış konuşması yapan Ailemiz Dergisi Editörü Dr. Erdem Beyoğlu “bir çocuk ve ergen psikiyatristi olarak son yıllarda birçok ailede aile içi bağların azaldığını görmekteyim. Birçok anne baba geçim derdi içerisinde çocukları ile daha az vakit geçirmekte, çocukları ise kendi içlerine dönerek, empatiden yoksun, etrafındaki diğer çocuklardan uzak, daha çok TV izleyen ve sürekli olarak tablet ile oynayan bireyler haline gelmiştir.” Gördüğü bu durumdan yola çıkarak ailelere yeniden çocukları ile sağlıklı iletişim kurabilmelerini anlatacak “Ailemiz” dergisini yayınlamaya başladıklarını ileten Beyoğlu, derginin ücretsiz olarak dağıtıldığını ve 1. Yılını doldurduğunu da sözlerine ekledi. Derginin 1. Yılını Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu ile ortak ve anlamlı bir şekilde kutlamak istediklerini belirten Beyoğlu, Limasol Bankası yan kuruluşu olan Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu yetkililerine de teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Etkinlik, Limasol Bankası Genel Müdürü İlkin Yoğurtçuoğlu’nun konuşması ile devam etti. Yoğurtçuoğlu; Limasol Bankası’nın bankacılıktan elde ettiği gelirin bir kısmı ile sosyal sorumluluk projelerine destek verdiğini, bu amaç için kurulan ve kar amacı gütmeyen Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu’nun ise çalışmalarının temelinde çocukları ve gençleri, yani geleceğimizi hedef aldığını belirtti. Yoğurtçuoğlu, toplum yararına olacak projelerde yeraldıklarını ve bundan büyük memnuniyet duyduklarını da sözlerine ekledi.

Konferans öncesinde konuşma yapan bir diğer isim ise Cumhurbaşkanı’nın değerli eşi, psikolog Meral Akıncı oldu. Akıncı 2000’li yıllardan önce Amerika’da ailenin eğitilmesi kavramının ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığını ve 2000’li yıllarda kendisinin de ilk anne baba eğitimini bizzat üstlendiğini ve pekçok ailenin bu eğitimlerden fayda sağladığını dile getirdi. Akıncı, ayrıca geceyi düzenleyenlere de teşekkür ederek konuşmasına son verdi.

Limasol Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler ise, konferansla ilgili mesajında şunlara deyindi. “ Toplumun en önemli kurumu olan ailenin düzgün çalışması, bir ülkenin insanlarının daha refah içerisinde yaşaması demektir. Etkin anne ve baba, daha mutlu çocuk, daha mutlu çocuk ise umut dolu bir gelecek demektir. Bu anlamlı konferansı ile Prof. Dr. Bengi Semerci’ye, etkinliğe katkı koyanlara ve katılımcılara teşekkür ederim”.

Prof. Dr. Bengi Semerci’nin konferansta “ anne babalığın hiç bir zaman emekli olunamayacak olan ciddi bir iş olduğunu ve çocukların en çok kararlı, kendisinden emin, tutarlı anne - babaya ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Konferans sonrasında kitaplarını da imzalayan Bengi Semerci yoğun ilgi ile dinlendi.