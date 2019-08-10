Esnaf , ‘bayramın çarşıya uğramadığından’ yakındı…

Dila ŞİMŞEK

Bayram öncesinde çarşı durgun, esnaf bayramın çarşıya uğramadığından dert yanıyor… . İnsanların hayat pahalılığı, bayram iznini tatil olarak değerlendirme gibi birçok farklı sebepten dolayı alışveriş yapmadığını kaydeden esnaf, ‘Bayram alışverişi’ kavramının kalmadığını söyledi.

Geçen seneye göre piyasanın dalgalı olduğunu ifade eden esnaf, hareketliliğin yapılan indirim kampanyaları ile yaşanabildiğini belirtti.

Müşterilerin istekten ziyade ihtiyaca göre ürün satın aldığını ekleyen işletme sahipleri, “Önceden insanlar bayram zamanı mutlaka bir şey alırdı, şimdi ise herkes olanla yetiniyor” dedi.

İşletmeciler, yerli halkın alışveriş yapmadığını, çoğu kişinin ise ‘bayram iznini’ değerlendirerek yurtiçi veya yurtdışı tatili yaptığını kaydetti.

Esnaf, “İnsanlar borç batağında, bir şey almak istediklerinde kredi kartı uzatıyorlar, limit yetersiz kalıyor” şeklinde konuştu.

Yerli halkın gitgide piyasadan elini çektiğini söyleyen esnaf, yabancıların ise bu dönemde ekstra bir talebi olmadığını belirtti.

Esnaf ne dedi?

Esposa Butik Sahibi Hatice Yorgozlu: “Halk bayram alışverişi yapmadı”

“Yerli halk, bayram tatilini değerlendirerek yurtiçi veya yurtdışı tatiline çıktı. Yabancılar için Bayram bir şey ifade etmediği için satışlarımızda hiçbir değişiklik yok. Piyasa tamamen durmuş durumda. İnsanlar dünden tatiline başladı sanırım. Lefkoşa şu anda tamamen boş…”

Moda İtaliano çalışanı Zahide Baran: “Eskisi gibi ‘bayram alışverişi’ diye bir kavram kalmadı”

“Bayram arifesi olmasına rağmen, çarşıda bir bayram havası yok. Yerli halk, geçen sene de bu sene de pek bir bayram alışverişine çıkmadı. İnsanlar yoğun çalışma temposunda böyle art arda izin fırsatı bulunca, yaz sezonu da olduğu için tatil olarak değerlendiriyor. Artık eskisi gibi ‘bayram alışverişi’ gibi bir kavram kalmadı.”

Mağaza Sahibi Özsan Güzeloğlu: “İnsanlar borç batağında, bir şey almak istediklerinde kredi kartı uzatıyorlar, limit yetersiz kalıyor”

“Piyasa bomboş. Normalin dışında bir satış yok. İnsanların alışveriş yapacak gücü yok. Bayram havası denen bir şey kalmadı. İnsanlar borç batağında, bir şey almak istediklerinde kredi kartı uzatıyorlar, limit yetersiz kalıyor. Hiçbir şey eskisi gibi değil. İnsanlar para harcamamak için elinde olanları giymek istiyor…”

Butik Sahibi Selver Kaya: “Önceden insanlar bir parça bile olsa çocuğuna veya bir yakınına bir şeyler alırdı”

“Bayram alışverişi son senelerde yapılmıyor. Önceden insanlar bir parça bile olsa çocuğuna veya bir yakınına bir şeyler alırdı. Ancak şu anda hiçbir şekilde bayram havası yok. Bu sene turist sayısı da azaldı, bu sebeple de satışlarımız kötü etkileniyor. İnsanlar artık bayramda alışverişi değil de tatili yeğliyor.”

Derya Butik Sahibi Derya Alp: “Geçen bayrama göre bir artış yaşansa da, aslında piyasada bir durgunluk söz konusu”

“Geçen bayrama göre bir artış yaşansa da, aslında piyasada bir durgunluk söz konusu. Çünkü insanlar eskiden bayram tatili için hem kendilerine hem yakınlarına bir şeyler alabilecek durumdaydı. Ancak şimdi, talep azalmaya başladı. İnsanların yaz sezonu da olması sebebiyle genelde bayram iznini tatil olarak değerlendirdiğini görüyoruz.”

Selim Murat Mağazası'nın Sahibi Selim Murat: “İnsanlar biz kampanya yaparsak satın alıyor”

“Bayram için yaptığımız kampanyalarla son bir haftadır satışlarımızda artış oldu. Ancak biz indirim yapınca, ve özel günler olması nedeniyle talep de artıyor. Bunun dışında, geçen bayram da satışlar çok iyi değildi.”

Konfeksiyon çalışanı Samet Gölgesiz: “Yerli halk ihtiyacın ötesinde bir şey almıyor”

“Bayram öncesi alışverişe çıkma gibi bir olay uzun senelerdir yaşanmıyor. Yabancılar için bu hafta sıradan bir zaman olduğu için onlar zaten ekstra bir alışveriş yapmıyor. Yerli halk ise, ihtiyacın ötesinde bir şey almıyor. Bu sebeple çarşının durumu aslında çok da iyi değil.”

Aksesuar ve Kuyumculuk dükkanı çalışanı Tan Amber: “Bayram bizim işlerimizi pek de etkilemiyor”

“Ayın başında olduğumuz için ve yaz sezonu olduğumuz için satışlar çok da kötü değil. Tabii satış yoğunluğu sektöre göre değişebiliyor. Bayram bizim işlerimizi pek de etkilemiyor. İnsanların elinde pek bir şey kalmadığı için, bu piyasayı etkiliyor.”