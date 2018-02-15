Eşleşmeler belirlendi

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yapılan kura çekimi sonrasında belli oldu. Kupanın çeyrek finalinde ilk maçlar 21 Şubat Çarşamba ve 22 Şubat Perşembe günü, rövanş karşılaşmaları ise 7 Mart Çarşamba günü oynanacak. İki maçın toplamında avantajlı skoru elde eden takım yarı final vizesini alacak.

Lefkoşa’da erken final

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nı bu sezon kazanmayı hedefleyen iki ekip Yenicami ve GAÜ Çetinkaya kupanın çeyrek finalinde eşleşti. ‘Erken final’ diye adlandırılan eşleşmede çekişmeli maçların oynanması bekleniyor. İki ekip ayrıca ligin 5’inci haftasında yani 26 Şubat günü de oynayacak. Yenicami ile GAÜ Çetinkaya 15 gün içerisinde 3 maç yapmış olacak. Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde;

ÇEYREK FİNAL 1. MAÇLAR

21 Şubat Çarşamba

Küçük Kaymaklı - Gençler Birliği (15.00)

Merit Alsancak Yeşilova - Mağusa Türk Gücü (15.00)

Baf Ülkü Yurdu – Cihangir (15.00)

22 Şubat Perşembe

Yenicami - GAÜ Çetinkaya (18.00)

ÇEYREK FİNAL 2. MAÇLAR

7 Mart Çarşamba

Gençler Birliği – Küçük Kaymaklı (14.00)

Mağusa Türk Gücü – Merit Alsancak Yeşilova (14.00)

Cihangir – Baf Ülkü Yurdu (14.00)

GAÜ Çetinkaya – Yenicami (14.00),