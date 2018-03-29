Eşleşmeler belirlendi

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Federasyon Kupası’nda eşleşmeler yapılan kura çekimi ile belli oldu. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Konferans Salonu’nda yer alan kura çekimi sonunda Girne Amerikan Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi ilk turu bay geçerken, Mapfree ile Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Üniversitesi ile Koopspor eşleşti. Güzelyurt Spor Salonu’nda 2, 4 ve 6 Nisan tarihlerinde oynanacak olan Federasyon Kupası’nda eşleşmeler ve program şöyle:

2 Nisan Pazartesi

Mapfree – YDÜ (18.00)

Girne Üniversitesi – Koopspor (20.00)

4 Nisan Çarşamba

Mapfree / YDÜ galibi – Girne Amerikan Üniversitesi (18.00)

Girne Üniversitesi / Koopspor galibi – Lefke Avrupa Üniversitesi (20.00)

6 Nisan Cuma

Final (19.00)