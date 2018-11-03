Eskrimde geleneksel turnuva

KKTC Eskrim Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Salih Sonel Eskrim Anı Turnuvası bugün Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Spor Salonu’nda gerçekleşecek.

Bu yıl 8’incisi düzenlenecek olan turnuva Flöre ve Kılıç branşlarında 13 yaş üzeri tüm sporculara açık olarak yapılacak.

Yarışmada dereceye girecek olanlara ödülleri müsabakalar sonunda düzenlenecek ödül töreninde yetkililer tarafından verilecek.

Salih Sonel 19 Mayıs Türk Maarif Koleji müdürlüğü görevinden emekli olduktan sonra Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubu bünyesinde eğitim veren Amerikan Koleji müdürlüğü görevini yürütürken Kıbrıs Türk eğitim dünyasının zamansız kaybettiği önemli isimlerden biridir.