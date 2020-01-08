Eski Güzelyurt - Akdeniz yolunda su taşkını

SAAT 18.30:

Güzelyurt'ta Diren Tarım önlerinden başlayan, Güzelyurt - Akdeniz eski yolu su taşkını nedeniyle trafik akışına kapatıldı.

SAAT: 18.25

Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Mağusa gidiş yönüne kapalı olarak bulunan cezaevi trafik ışıkları ile Altınbaş petrol ışıkları arasındaki yol yeniden trafiğe açıldı. Ancak cezaevi ışıklarındaki arıza devam ediyor.

SAAT: 18.10:

Kantara - Mersinlik anayolu üzerinde oluşan sis dolayısıyla görüş mesafesi bir metreye kadar düştü. Ayrıca Kantara - Mersinlik ve Turnalar - Kantara yolları üzerine kayalar düştü. Polis, bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri uyarısında bulundu.

SAAT: 17.45:

Lefkoşa Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan cezaevi trafik ışıkları meydana gelen arızadan dolayı devre dışı kaldı. Polis, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş, dikkatli ve kontrollü olarak kavşaktan geçmeleri uyarısında bulundu.

SAAT: 17.20

Polis, Girne - Değirmenlik Anayolunun zirve kısmında oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azaldığını duyurdu ve bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri uyarısında bulundu.