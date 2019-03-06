Esentepe’de çöplük de, sorun da büyüyor

Dila ŞİMŞEK

Esentepe bölgesinde, konutlara ve mezarlığa yakın mesafede bulunan boş araziye, bazı duyarsız vatandaşların çöplerini dökmesi bölge sakinleri arasında huzursuzluk yaratmaya devam ediyor.

İki yıl önce konu ile ilgili şikayetlerini YENİDÜZEN’e dile getiren bölge sakinleri, durumun hâlâ düzelmediğini söyledi.

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan ise, bu bölgeye 30 yıldır vatandaşların çöp döktüğünü, tüm uyarılara ve alanı kapatmalarına rağmen devam ettiklerini kaydetti.

Erdoğan, “1983 öncesinde bu alana belediye çöp döküyordu. Daha sonrasında bu alan tellenip kapatıldığı halde, bazı vatandaşlar çöplerini dökmeye devam etti” dedi.

Belediye Başkanı Erdoğan: “Bu alan tamamen kapatılacak”

Erdoğan, bu sene imzalanacak olan Avrupa Birliği projesi ile bu alanın tamamen kapatılacağını da açıkladı. Belediye Başkanı Erdoğan, belediyenin bu alana hiçbir şekilde çöp dökmediğini, bölgedeki vatandaşların yıllardır buraya çöplerini boşalttığını ifade etti.

Erdoğan, “Bu bölge, belediyenin imkanları ile kapatabileceği bir alan değil. Bu sebeple, AB ile yapılacak olan projenin yürürlüğe geçmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Bölge sakinleri, iki senedir insanların buraya tüm uyarıcı levhalara rağmen çöp atmaya devam ettiğini, arazide ilaç atığı bile olduğunu belirtti. Duyarlı bölge sakinleri, yazları bu alanda küçük çaplı yangınların çıktığını, bunun çok daha büyük bir hava ve görüntü kirliliği yaratarak insanları rahatsız ettiğini anlattı.

Çevre felaketinin yaşandığı arazide bazı duyarlı vatandaşlar ise hem Türkçe hem de İngilizce uyarıda bulundu. Bir vatandaş tarafından “çöp atmak kesinlikle yasak”, “çöp atana ceza kesilecek” şeklinde uyarı levhası asıldığı görüldü. Bazı vatandaşlar çöplük alanı görüntüleyerek, fotoğrafları ‘Çevre İhbar Hattı’nda da paylaştı.