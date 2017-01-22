Esentepe son nefeste: 0-1

Stat: 14 Ağustos Stadı

Hakemler: Hasan Eriş, Ferhat Tuna, Sonay Dericioğlu

Serdarlı: Cengiz, Efe, Hasan Denizalp, Veli, Ahmet Aygörmez (Dk.85 Fuat), Reşat (Dk.65 M. Okur), Selçuk, Murat, Gürbay, Besim, Ali Küçükoğlu

Esentepe: Ali Karal, Başak (Dk.58 Burak), Fırat, Umar (Dk.58 M. Ali), Uğurcan, Eser (Dk.85 M. Bebek), Tacettin, Mahmut, Nersin, Emre, İlyas

Gol: Dk.88 İlyas (Esentepe)

K-Pet Birinci Lig Beyaz Grup’ta erteleme maçında Serdarlı ile Esentepe karşı karşıya geldi. 14 Ağustos Stadı’nda oynanan karşılaşmada gülen taraf konuk ekip Esentepe oldu. Esentepe’nin galibiyet sayısı 88’inci dakikada İlyas’tan geldi. Bu sonuçla Serdarlı 10 puanda kalırken, Esentepe 21 puana yükselerek iddiasını sürdürdü.