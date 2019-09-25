Eşek sütü egzama hastaları için umut mu?

Akut egzama hastası olan 46 yaşındaki İngiliz kadın, eşek sütten yapılmış ve Kıbrıs'ın güneyinde yer alan Kıbrıs Üniversitesi’nde işlenmiş hipoalerjenik süt salgısı ile hastalığının tedavi edildiğini iddia etti.

İngiliz Sun gazetesine konuşan Rosa Enfield, hastalığından dolayı yemek yapamadığını, giyinmenin ve duş almanın neredeyse imkansız olduğunu anlattı.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, kadına doktorunun iki kez uyguladığı kortizon tedavisi fayda etmeyince, 14 Euro’ya satın aldığı ve eşek sütü içerdiği belirtilen krem egzamasını tamamen iyileştirdi.

Enfield, kremi kullanmasının ardından bir hafta içerisinde yaralarının kapanmaya başladığını anlattı.

Bir ayın sonunda ellerinde hala kızarıklıklar olduğunu dile getiren kadın, egzamadan meydana gelen derideki çatlakların kaybolduğunu aktardı.

Uzmanlardan dikkatli olun uyarısı

Öte yandan konu ile ilgili konuşan uzmanlar bu tür vakalarda dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Kıbrıs’ın güneyinde yer alan Teknoloji Üniversitesi’nin Süt Ürünleri ve Tarım Profesörü Photis Papademas, “eşek sütünün etkileri üzerinde çalışmalarımız oldu, ancak hiçbir zaman egzamayı tedavi etmeyi amaçlamadık” dedi. İlaç olmayan ürünler için “tedavi” gibi kelimeleri kullanmanın sakıncalı olabileceğini anlatan Papademas, “başka hastalara yanlış umut vermek tehlikeli olabilir” dedi.

Araştırmaların eşek sütünün bağışıklık sistemini iyileştirebildiğine işaret ettiğini söyleyen Papademas, “eşek sütünü tedavi edici olduğunu söyleyecek durumda değiliz” açıklamasında bulundu.