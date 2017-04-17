Ertaç varsa ‘Fark’ da var: 6-2

STAT:Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Eyyüpler, Enver Kalkın, Hakan Gök

TÜRK OCAĞI: Matthaıos Andreou, Ertaç Taşkıran, Salih Can Arslan (Dk.55 Doğukan Altuntaş),Chukwuemeka Uzokwe (Dk.82 Sadik Adams),Mustafa Ercan,James Akpama Obongha,Mustafa Avcı,Deniz Kurtay (Dk.46 İlker Tek),Coşkun Ulusoy,Bilal Ceylan,Hasan Sadrazam

CİHANGİR: Özgür Ruso, Fırat Ersalan, Halil Turan, Mikail Sivri, Kaho Yannick, Salih Say, Erol Aksunlar, Ali Öztürk (Dk.55 Nurettin Gecekuşu), Burak Emir (Dk.21 Eser Yücel), Rıdvan Adeshina (Dk.60 Charles Folley), Ertan Bulut

GOLLER: Dk.8 ve 15 Chukwuemeka Uzokwe Dk.18, 85, 87 ve 90 Ertaç Taşkıran (TOL) Dk.42 Salih Say, Dk.68 Halil Turan (Cihangir)

K-Pet Süper Lig’in 27’nci haftasında Türk Ocağı Cihangir’i konuk ettiği karşılaşmada 6-2’lik skorla farklı kazanmasını bildi. Maçın ilk devresini 3-1 önde tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci devresinde kalesinde gol görse de, son anlarda peş peşe attığı gollerle bir anda 6-2’lik sonucu yakaladı. Karşılaşma bu sonuçla biterken, Türk Ocağı 39 puana ulaşırken, Cihangir ise 45 puanda kaldı. Türk Ocağı’nın golcü oyuncusu Ertaç Taşkıran karşılaşmada 4 gol birden kaydetti.