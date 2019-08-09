Erhürman: "Sonuç odaklı ve ucu açık olmayan bir müzakere zemini…"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman liderler görüşmesini yorumladı "Dilerim bu süreç bizi siyasi eşitliğin asla tartışma konusu olmadığı, sonuç odaklı ve ucu açık olmayan bir müzakere zeminine taşır" dedi.

Görüşmede "içeriğe dair herhangi bir yakınlaşma olmadığının anlaşıldığını" söyleyen Erhürman şöyle dedi: "En azından Güvenlik Konseyinin son kararında bir kez daha vurgulanan siyasi eşitliğin tartışma konusu olmaktan çıkarılmasına ilişkin bir adım atılması olumlu olurdu. Ancak diyaloğun başlamasının, bir sürecin ana hatlarından söz edilmesinin ve iki liderin üçlü görüşmeye evet demiş olmasının altını çizmek lazım. Dilerim bu süreç bizi siyasi eşitliğin asla tartışma konusu olmadığı, sonuç odaklı ve ucu açık olmayan bir müzakere zeminine taşır"