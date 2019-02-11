Ayşe GÜLER

Meclis’te gündem ‘özel sektör çalışanlarına ek maaş desteği’:

Meclis Genel Kurulu’nda ‘özel sektör çalışanlarına ek maaş’ desteği konuşuluyor.

İç tüzüğün 62 maddesi kapsamında UBP Genel Başkanı, Milletvekili Ersin Tatar ‘özel sektöre ek maaş desteği ‘ ile ilgili söz aldı.

Tatar, fonun hem CTP hem de UBP’nin katkıları olduğunu belirtti.

Tatar, Zeki Çeler’e ‘kahraman’ diye seslenerek, popülizmin ötesinde adımlar atıldığını savundu.

Sendikalaşma ve çalışanların fazla maaş almasına karşı olmadıklarını söyleyen Tatar, hükümetin ‘dağınıklık’ içinde olduğunu belirtti.

Tatar, Başbakan’ın tüzüğün geçemeyeceğini ifade ettiğini öne sürerek, hem DP hem de HP’nin bu çalışmaya karşı olduğunu öne sürdü.

“Biz ülke yönetiyoruz, kimsenin kahraman olması gerekmez” diyen Tatar, fonun akılcı şekilde kullanılması gerektiğini ifade etti.

Tatar, “Bol keseden para dağıtmak sürdürebilir değil. 5 iktisatçı ile görüştüm bir tanesi bana böyle bir uygulama olamaz dedi” şeklinde konuştu.

Özyiğit’ten Tatar’a: Sendikalaşmadan korkmayın

Tatar’ın konuşması sırasında TDP Genel Başkanı Milletvekili Cemal Özyiğit , yerinden söz aldı, sendikalaşmadan korkmayın” dedi.

Tatar, Özyiğit’e “Bize çamur atamazsın” dedi.

Sendikala üyeleri ayağa kalktı, eylem yaptı

Genel Kurul’da konuşmalar devam ederken, KTOEÖS’te ‘Göç Yasası’ mağdurlarından bir grup öğretmenin oluşturduğu eylem komitesi ile Y. Kurulu üyeleri ayağa kalktı.

Bu sırada Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, eylemcileri uyardı, ya oturmalarını ya da genel kuruldan çıkmalarını istedi.

Bunun üzerine eylemciler Genel Kurul’dan ayrıldı.

Başbakan Erhürman: “HP, DP onay vermedi. CTP, TDP onay verdi diye bir şey yok”

Başbakan Tufan Erhürman, tüzük taslağının Bakanlar Kurulu’nun önünde olduğunu söyledi.

Hükümetin ortak programında sendikalaşmanın teşvik edilmesine yönelik hüküm olduğunu belirten Erhürman, “HP, DP onay vermedi. CTP, TDP onay verdi diye bir şey yok” dedi.

Erhürman, Çalışma Bakanı’nın sendika ve ilgili odalarla bir toplantı düzenleyeceğini aktardı, ardından da bir çalıştay yapılmasının gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Ekonomi Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı’nın da fondaki para ile ilgili ortak çalışma yapacağını kaydeden Erhürman, özel sektörde vatandaş istihdamını nasıl artırabileceğimizin ciddi ciddi konuşulması gerektiğini belirtti.

Henüz tamamlanmayan bir konunun bu derece kamuoyu gündemine gelmesinin doğru olmadığını da kaydeden Erhürman, ülkede ‘ara eleman’ yetiştirilmediğini, birçok ‘düz işçinin’ de yurt dışından geldiğini ifade etti.

KTOEÖS Meclis’te

KTOEÖS’te ‘Göç Yasası’ mağdurlarından bir grup öğretmenin oluşturduğu eylem komitesi ile Yönetim Kurulu üyeleri, yasanın tekrardan gündeme getirilerek, ortadan kaldırma talebini yinelemek için Genel Kurul’a geldi.

Sendika üyeleri, izleyici locasında Genel Kurul’un başlamasını bekliyor.