Erhürman: Güvensizliği aşmayı başaramadık

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP’nin hükümeti kurmasının ihtimal dahilinde olduğunu söyledi, “Koalisyon görüşmeleri için UBP ile görüşmeyeceğiz. Bize gelirlerse kahve ikram ederiz ama koalisyon kurmayacağımızı söyledik” dedi.

DP ile koalisyonda yer almayı arzu etmediğini de aktaran Erhürman, “Hükümet kurma noktasında görevi devralırsak, hem DP hem de başka konular ile ilgili PM’de yeniden karar çıkartacağız” şeklinde konuştu.

Erhürman, “Siyasette, doğmamış çocuğa don biçmem” diye konuşarak, 7 Ocak seçim sonuçları ile ilgili özeleştiri yaptıklarını, CTP’ye kırgın veya güvenmeyen tek bir insanın kalmasını istemediğini belirtti.

Uyguladıkları stratejinin yanlış olmadığını ancak sahada uyguladıkları yöntem veya örgütlerin bu yöntemleri yayması konusunda özeleştiri yapacaklarını ifade eden Erhürman, “Yıllar içinde oluşan bir güvensizlik meselesini bu dönemde aşmayı başaramadık” dedi.

Erhürman, “Politikalar açısından değil, strateji, örgütlenme açısından dümeni kırdık ama geminin doğru yöne gitmesi için daha fazla zamana ihtiyaç var…” diye konuştu.

Genç TV’de Aysu Basri Akter’in hazırlayıp sunduğu ‘Günün Getirdikleri’ programına katılan Erhürman, seçim süreci sonrası ile ilgili açıklama yaptı.

ERHÜRMAN’IN AÇIKLAMALARINDAN SATIRBAŞLARI “Belli ki hata yaptık, yoksa bu şekilde sonuç ortaya çıkmazdı”

“Sahada uyguladığımız yöntem, özeleştiri yapacağımız şeylerdir…

“Yıllar içinde oluşan güvensizliği aşmayı başaramadık”

“Hükümet kurma noktasında biz devreye gireceksek, UBP’ye gitmeyeceğiz. Bu PM’nin aldığı bir karardır.

“UBP’nin hükümeti kurması ihtimal dahilinde. Ancak, bizimle kurması ihtimal dahilinde değil.”

“DP ile koalisyonda yer almayı arzu etmediğimi söyledim.”

Özgürgün hükümeti kuramazsa ve görevi devralırsak, hem DP hem de başka konularda PM’de tekrar karar çıkartacağız.”

“CTP, dayılanma, havalanma olsun diye dil geliştirecek kadar tecrübesiz bir parti değil”

“Siyasette, doğmamış çocuğa don biçmem.”

“CTP’ye kırgın ve güvenmeyen tek bir insanın olmasını istemem.”

Başkanlık sistemi: Kimse bana ‘sürpriz yumurta’ ile çözüm budur demesin.

“Geminin doğru yöne gitmesi için daha fazla zamana ihtiyaç var”

Erhürman’ın açıklamaları özetle şöyle:

“Sahada uyguladığımız yöntem özeleştiri yapacağımız şeyler…”

“CTP bu dönemde sınıfsal politikanın biraz üstünde varoluş politikası ortaya koymaya çalıştı. Bu nedenle kontenjan adaylarını belirlerken, halkın tüm kesimlerinden insana ihtiyaç var ortaya çıktı. Bu kadar yolsuzluğun, hukuksuzluğun olduğu, kamu hizmetlerinden yararlanamadığı, seçim dönemi içinde Başbakanın kendi ‘demokratik düzende’ varoluş mücadelesi vardı, halkın tüm kesimlerini bir araya getirdik, öyle çıktık. Stratejimiz yanlış değildi. Belki sahada uyguladığımız yöntem ya da örgütlerimizin bunları yaymakta bunları ortaya koyamaması, tüm bunlar özeleştiri yapacağımız şeyler…”

“Belli ki hata yaptık, yoksa bu şekilde sonuç ortaya çıkmazdı”

“Belli ki hata yaptık, yoksa bu şekilde sonuç ortaya çıkmazdı. İlkesel düzeyde hata yaptığımız noktasındaki eleştirilere katılmıyorum. Neyin nasıl yapıldığını, yaşandığının farkındayım. Herkes bu memlekette hangi düzeyse takmamacasına yapıldığını gördü.

Halkın bir kesimi, ya biz yeterince ulaşamadığımız ya da yeterince güven duymadığı ya da yeteri kadar anlatamadığımız için gidip, oyunu verdi…

Biri CTP’nin ilkelerinde hata var diyorsa, birlikte tartışmak isterim. Buralarda hata olduğunu düşünmüyorum. 5 yıl daha böyle bir zihniyet hukuksuzluk istikrar kanacak. Biz de nefesimiz tükenene kadar anlatmaya devam edeceğiz.

Beceremediğimiz şeylerin ne olduğunu tespit edip, ona göre dinleyeceğiz. Bu halin istikrar kazanması en büyük tehlikedir.

Kıbrıs sorunu…

Kıbrıs sorunu üzerinden konuşacak şey, ne olabilirdi? Biz zaten bu konuda söylediğimiz o kadar nettir. Bu sürede de aynı netlikte bunu ortaya koyduk. Eleştiri yapanlar farkında değil mi? Kıbrıs’ın güneyi seçime gidiyor. Kıbrıs sorununda bir zemin oluşturulursa, CTP’nin böyle bir zeminin başarıya ulaşması için azami çaba sarf edeceğinden şüphe mi var? 2 senedir sokaktayım, insanların ne konuştuğunu, onlarla ne konuştuğumu biliyorum.

‘Eski başkanların çalışmaması’ eleştirileri…

“Eski kadrolarındaki birçok arkadaşlarımız en az benim kadar çalıştı. Kendi adıma bu konuda sıkıntı hissetmedim. Benim başkan olarak üstlenmem gereken nokta varsa bunları dinlerim, özeleştiri yaparım.

‘Eski genel başkanlar yeteri kadar çalışmadı, o nedenle böyle bir sonuç çıktı’ eleştirilerini kabul etmem, bunları doğru bulmam. Eski genel başkanlar değil, çeşitli düzeyde çalışanlar da benim kadar çalıştı.”

“Sol partilerde, seçim döneminde hareketlenen bir örgüt yapısı olamaz”

“Sol partilerinde, seçim döneminde hareketlenen bir örgüt yapısı olamaz. 2 yıldır parti örgütlerine bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu konuda özeleştiri olarak yaptım. Bu dönemde CTP, seçim beklemeden sokakta olacak. Seçimden sonra ‘CTP bugünden itibaren sokakta olacak, halkı dinlemeye devam edecek’ dedim ‘CTP sokak muhalefeti yapacak’ olarak algılandı. CTP artık sokakta olacak, günün her saatinde sokakta insanlarla birlikte olur. 2 yıldır bu konuda bir mesafe kat ettik daha da devam edeceğiz.”

“Yıllar içinde oluşan güvensizliği aşmayı başaramadık”

“Hepimizde yapılmış hatalar vardır, bende de vardır. CTP’ye, halkın bize yeterince güvenmedeki aşınmanın sebebi son 1-2 yıl olamaz. Yıllar içinde oluşan bir güvensizlik meselesini bu dönemde aşmayı başaramadık. CTP son 1 yılıyla değerlendirilmeye sahip değil, 47 yılı ile değerlendirilir. Seçmenin hafızası seçicidir. Olumsuz olan şeyler hatırlanır. Geçmiş dönemde hata olarak tespit edilen şeylerin özeleştirisini yapsak da halkta güvensizlik duygusu yaratmış. Belli ki bunu aşmayı başaramadık, bu noktadan hareket edeceğiz.”

CTP ne zaman birinci parti noktasına gelir?

“CTP sol bir partidir. Kemik oyu vardır. CTP ne zaman birinci parti olur? Halkın doğrudan doğruya CTP’li olmayan kesimlerine hitap ettiği, güven uyandırdığı zaman birinci parti noktasına gelir. CTP, ‘kemik oy’ olarak %32-33 oy alacak bir parti değildir. Annan Planı döneminde %40’ı aşmıştır… İçinde bulunduğumuz dönemde CTP tespitlerin örtüştüğü insanlardan oy gelmedi. Biraz daha fazla halkla iç içe olmaya, yeni politikalarımızı anlatmaya, güveni oluşturmaya ihtiyacımız var. Bunları tespit ettik.”

“Geminin doğru yöne gitmesi için daha fazla zamana ihtiyaç var…”

“Parti örgütlerinin yenilenmesi, yeni örgütlenme anlayışlarının parti içinde çalışılması gerekiyor. Bunlar şu anda yapılan tespitler değildir. Değişim, zaman olur. CTP küçük sandal değil, 47 yıllık büyük bir gemidir. Politikalar açısından değil, strateji, örgütlenme açısından dümeni kırdık ama geminin doğru yöne gitmesi için daha fazla zamana ihtiyaç var…”

“CTP, dayılanma, havalanma olsun diye dil geliştirecek kadar tecrübesiz bir parti değil”

“Kavga ederek, dalaşarak, sert dil kullanarak politika yapmayı, bu anlamdaki popülizmi hayatım boyunca tercih etmedim, etmeyeceğim. CTP’nin de böyle bir dili olması gerektiğini düşünenlerden olmadım. CTP bu ülkede sırtında yumurta küfesi olan bir partidir. Bu ülkeyi yönetme becerisini ortaya koyması gereken bir partidir. Haysiyeti korumak ille birilerine çok üst perdelerden bağırarak olmaz. Zaman zaman ‘dik duruş sergilemiyorsun’ eleştirileri yapılıyor. Dik durmak sövmek, küfür etmek demek değildir. Hem kendi hem de çevremizdekilerin gücünün farkında olmalıyız.

CTP, dayılanma, havalanma olsun diye dil geliştirecek kadar tecrübesiz bir parti değildir. Herkesin aklı var. Bu ülke doğru diplomasi ve bilgi ile yönetilebilir.”

“Siyasette, doğmamış çocuğa don biçmem”

“Siyasette, ‘doğmamış çocuğa don biçme’ davranışı içine girmedim. Cumhurbaşkanı Akıncı, Hüseyin Özgürgün’e hükümeti kurma görevi verecek. Biz görüşmeyeceğiz. Gelirlerse kahve ikram ederiz ama koalisyon kurmayacağımızı söyledik. Bizim dışında diğer partilerle görüşebiliyorsa kurar, kuramazsa devreder. Biz devreye gireceksek, UBP’ye gitmeyeceğiz. Bu PM’nin aldığı bir karardır.

UBP’nin hükümeti kurması ihtimal dahilinde. Ancak, bizimle kurması ihtimal dahilinde değil. Ortaya hükümet modeli çıkmazsa, gerekli çalışmaları değerlendiririz.

Yolsuzluğa bulaştığını iddia ederken, son dönemde 700 bin dolar hikayesi ile ilgili halka dalga geçer gibi tek bir kelime etmem tavrını görürken,

İlkelerimiz üzerinden yürüyor, siyaset yapıyoruz. UBP’ye oy vermeye devam edeceklerse saygımız sonsuzdur. Ancak görüşlerine katılmamız mümkün değildir.

DP ile ilgili de fikrimi söyledim. Kişi olarak, DP ile koalisyonda yer almayı arzu etmediğimi söyledim. Ancak PM’nin bu konuda bir karar alacak dedim. PM UBP ile görüşme yapmayacağını açıkladı.

Özgürgün hükümeti kuramazsa ve görevi devralırsak, PM’de tekrar karar çıkartacağız, DP konusunda da başka konularda da…”

Seçim sisteminden kaynaklanan sıkıntı…

“Seçim sisteminden sıkıntı yaşandığı konuşuluyor. Geçmişle bir karşılaştırma yapıldı mı? Bu konuda verilere ihtiyacımız var. Karma oydan rahatsızlık duymam ancak harika bulduğum, tasvip ettiğim bir şey değil. Ancak beni çok da rahatsız etmiyor.”

Başkanlık sistemi…

“CTP’nin gündeminde böyle bir tartışma yok. Ancak bugüne kadar hiçbir şeyin tartışılmasına karşı çıkmadım. CTP bunu tartışmaya vardır. ‘Çözüm budur, formül budur’ iddiaları varsa bu kadar kolay değildir. Kimse, hazır reçete, formül düşünmesin. Her toplumun kendine özgü özellikleri vardır. Kimse bana sürpriz yumurta ile çözüm budur demesin.”

“CTP’ye kırgın ve güvenmeyen tek bir insanın olmasını istemem”

“Kırgınlıklar var. Kırgınlıkların nereden kaynaklandığı önemli… İnsanlara gidilmemesi, dinlenmemesini tespit ettim. CTP’ye kırgın ve güvenmeyen tek bir insanın olmasını istemem. Oy vermemesinin nedenlerinin bunların olmasını istemiyorum. Ancak CTP’nin programına, dünya görüşüne göre oy vermeyecek insanlara saygı duyarım. Nerede dargınlık, kırgınlık var. Bunlarla tek tek ilgileneceğiz.”