CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, halkın tüm kesimlerini temsil eden kişilerin CTP’de birleştiğini ve Kıbrıslı Türklerin varoluş için yürüyüşe geçtiğini belirterek “Öyle bir kadromuz var ki yanından bile geçemezler, yakınına bile uğrayamazlar. Sarı karıncalar hareketlendi, şimdi fırtına başlıyor” dedi. Erhürman ve milletvekili adayları, Değirmenlik’te bölge halkıyla buluştu. Değirmenlik Spor Kulübü’nde toplanan kalabalığa hitap eden Erhürman, bu seçimin çok kritik olduğunu kaydederek halkın ve ülkenin geleceğinin 7 Ocak’ta belirleneceğini ifade etti. Başbakanın banka hesaplarının gazetelerde yayımlandığına dikkat çeken Erhürman, “bana brifing vermeyeceğini, sadece halka hesap vereceğini söylüyordu. İşte hesap verme zamanı geldi. Halk soruyor. Buyur hesabını ver. Ya hesabını ver, açıklamanı yap ya da bu seçimden çekil. Demokrasinin gereği budur. Hukuk elbette seçimden sonra bütün unsurlarıyla devreye girecektir” dedi. Erhürman şu şekilde konuştu:

"Halkın geleceğine dair hayalleri yok"

“Ne karşımıza çıkarlar, ne de açıklama yaparlar. Çünkü bunların söyleyebileceği sözü yoktur. Bu halkın geleceğine dair hayalleri yoktur. Bütün hayallerine kendilerine dairdir. Bunların bir tane hayali var başka hayalleri yok. Tek hayalleri bir şey olmak, bir koltuğa oturmak, bir makam sahibi olmaktır. Bizim de bir hayalimiz var. Bizim hayalimiz bir şey yapmak, bu halka, bu memlekete bir şeyler vermek, geleceği bugünkünden çok daha güzel kurmaktır. CTP 1970’ten beri bunun için vardır. Her birinin elinde bir kartvizit, bana da bir tikcik diye dileniyorlar. CTP’nin 50 adayı ise kol kola girdi ve birlik içinde, dayanışma içinde, el birliğiyle mücadele içindedir. Bizim derdimiz tikçik değil, halkımızdır, memleketimizdir. Bizim adaylarımız bugüne kadarki hayatlarıyla, duruşlarıyla, birikimleriyle bu memlekete çoktan mühürlerini vurdular kartvizite gerek yok.”

"Ya yalan ve talan, ya plan ve program!"

Eldeki verilere göre seçimin UBP ve CTP arasında geçtiğini dile getiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP’nin yalan ve talan vaat ettiğini, CTP’nin ise plan ve programıyla yola çıktığını söyledi. CTP’nin hazırladığı ekonomik ve sosyal kalkınma programını halka tanıtan Erhürman, bu programın uygulanacağını ve yalan ile talanın ortadan kalkacağını, haysiyetin, adaletin, üretim ve hizmetin geleceğini söyledi. Bu değişimin gerçekleşeceğine vurgu yapan Erhürman, “Pazartesiden itibaren bu planın broşürünü tüm halkımıza dağıtmaya başlıyoruz. O broşürlerde ne yapacağımızı anlattık. Çevre, sağlık, eğitim, ekonomi, turizm, tarım ve hayvancılıkta neler yapacağımız en güzel şekliyle o broşürlerde var. CTP hükümete geldiği zaman yapacağını seçim öncesinden yaptı. Kıbrıs Türk halkını bütün kesimleriyle birleştirdi ve varoluş için yürüyüşe geçti” şeklinde konuştu.