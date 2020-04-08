Erhürman: “Bu dönemde eleştiri yerine daha çok öneriler geliştirmeye çalışıyoruz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman BRT’de katıldığı programda Pembe Paşaoğluları’nın sorularını yanıtladı.

Erhürman, Coronavirüsle mücadele kapsamında hükümete yardıma hazır oldukları yönündeki çağrılarının devam ettiğini belirterek, olağanüstü bir dönemden geçildiğini ve bunun kısa bir dönem olmadığının da bilinciyle birlikte hareket etmenin önemine işaret etti.

Erhürman, “Çok hassas bir dönem. Eleştiri yapmak yerine daha çok öneriler geliştirmeye çalışıyoruz. Aradıkları zaman hükümetteki arkadaşlara düşüncelerimizi söylüyoruz. Zaman zaman biz arıyoruz ve bu böyle olsa daha iyi olur mesajını iletiyoruz. O anlamda aramızda bir kopukluk yok. Ama hiçbir konuda yanlış yapılmıyor, herşey doğru gidiyor diye bir havada bana göre yok” dedi.

Kriz yönetimin birinci esasının kamuoyunun yürütülen sürece güvenebilmesi olduğunu söyleyen Erhürman, “kamuoyunun güvenebilmesi için düzenli, sürekli ve doğru bilgiyi tek merkezden alması gerekir. Ama maalesef hiçbir şekilde bunun karşılığını göremedik. Gittikçe daha fazla kurum daha fazla konsey, gittikçe daha süslü püslü basın açıklamaları yer alıyor.” ifadelerini kullandı.

Erhürman bir soru üzerine, hükümete yasa gücünde kararnamelerin denetimi için dar bir Meclis toplantısı önerisinde bulunduklarını da söyledi.

Daralan ülke ekonomisi için maliyeci gözü ile borçlanma yerine kesintilere gidildiğine de işaret eden Erhürman, “Bütün dünya diyor ki ekonomide daralmaya gidiyoruz dar gelirliler üzerinden para pompalayalım ekonominin çarkları dönsün, biz ise sürekli hayır paramız yoktur vermeyeceğiz diyoruz. Bugün vermediğinizde yarın alacak yer bulamayacaksınız” dedi.

Türkiye’den paranın gelmesi gerektiğini de vurgulayan Erhürman, “İktidarda iken bana yapılanı şimdi muhalefette iken ben yapmıyorum. Döviz krizinin ortasında Türkiye sizi istemiyor diye para göndermiyor, protokol bile imzalamıyor söylemlerini çok duymuştuk. Ancak biz Türkiye’den para gelmeli diyoruz. Muhalefet Partisi Başkanı olarak para gelemiyorsa veya yeterli gelmiyorsa iç borçlanmaya gidin diyorum” dedi.