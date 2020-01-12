Erhürman: "Bir süreç ancak bu kadar kötü yönetilebilir"

Mağusa, Yeniboğaziçi ve İskele İmar Planı'nın Resmi Gazete'de yayınlanmayacağının açıklanmasının ardından CTP genel başkanı Tufan Erhürman açıklama yaptı.

Erhürman açıklamasında, "Kim ne derse desin, hiçbir hukuki veya teknik gerekçeyle bu kaosu temize çekmek mümkün değil çünkü eğer varsaydı öyle gerekçeler, hükumet bir bütün olduğuna göre önceden müdahale edilerek bunlar ortadan kaldırılabilirdi" dedi.

Yaşananların ancak bu kadar kötü yönetilebileceğini kaydeden Erhürman, "yazık" ifadesini kullanıdı.

İşte Erhürman'ın açıklaması:

Nihayet Başbakan açıkladı. İmar Planı Resmi Gazete'de yayımlanmayacak ve yürürlüğe girmeyecek. Bu kadar zaman, bu kadar emek, bu kadar tartışma ve gelinen nokta bu. Kim ne derse desin, hiçbir hukuki veya teknik gerekçeyle bu kaosu temize çekmek mümkün değil çünkü eğer varsaydı öyle gerekçeler, hükumet bir bütün olduğuna göre önceden müdahale edilerek bunlar ortadan kaldırılabilirdi. Bir süreç ancak bu kadar kötü yönetilebilir... Yazık...