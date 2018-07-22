Erencan takımda kaldı

Bir süre önce Binatlı'dan ayrılmayı düşündüğünü açıklayan Erencan Arslan, takımında kaldı. Yönetimle bir kez daha görüşme gerçekleştiren oyuncu, bu kez anlaşmaya vardı. Erencan Arslan, gelecek yıl yine Binatlı forması giyecek. Oyuncu, Kamil Özinal'ın bu süreçte kendisine çok yardımcı olduğunu dile getirerek, Özinal'a teşekkürlerini de iletti.