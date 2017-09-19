Erdoğan: “Kıbrıslı Türklerin haklarına saygı duyan tekliflere açığız”

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 72'nci Genel Kurul Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu ve Kıbrıslı Türklerin haklarına saygı göteren tekliflere açık olduklarını belirtti. Konuşmadan satır başları söyle:

“2008'de başlayan süreç Rumların anlaşmaz tavırları yüzünden sona erdi. Kıbrıslı Türklerin haklarına saygı duyan tekliflere açığız”

"Doğu Akdeniz'de son yıllarda keşfedilen doğal kaynakların bölgenin barışına hizmet etmesi için elimizden geleni yapıyoruz yapacağız."

SURİYE KONUSU

"Terör sınırları aşarak bir kanser gibi yayılıyor. Suriye halkını maalesef uluslararası toplum yalnız bıraktı. Bu insanların yaşadıklarıı kayıtsız kalamazdık. Şuanda ülkemizde 3 milyonun üstünde Suriyeli ile 200 binin üstünde Iraklıya ev sahipliği yapıyoruz. Astana toplantılarını başlattık. Yeni bir planı hayata geçiriyoruz. İstikrarlı ve müreffeh bir Suriye için her adımı destekliyoruz. Mülteci akınını önlemek için her türlü adımı atıyoruz."

AVRUPA SÖZLERİNİ TUTMADI

"Çalışmalarımıza uluslararası toplumdan yeterli desteği alamıyoruz. Kamunun, sivil toplum kuruluşlarının harcamaları 30 milyar dolar harcadık. Avrupa söz verdiği yardımı yapmadı."

YPG İNSANLIK SUÇU İŞLİYOR

Türkiye Suriye ve Irak'ta istikrarsızlıktan beslenen terör örgütleri ile mücadele etmektedir.

3 bine yakın DEAŞ militanını etkisiz hale getirdik. Fırat Kalkanı operasyonu DEAŞ'a karşı verilen en önemli mücadeledir.

PYD YPG'nin Suriye'de ele geçirdiği bölgelerde kendisine karşı çıkanları öldürme çabaları insanlık suçudur.

"Ülkemizin resmi kalkınma kuruluşu TİKA bölgede faaliyet gösteren tek yardım kuruluşudur. İlgili ülkelerin yardım etmesi ile yardımlarımızı sürdürmek istiyoruz."

"Sayın Başkan, değerli delegeler. Tüm dünyanın temsilcileri sıfatı ile biraraya gelen bizler mağduriyetlere engel olacak bir irade ortaya koymazsak dünyamız zulme sürüklenir."