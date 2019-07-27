Birçok Kıbrıslı Türk’ün Avrupa uçuşlarında ilk tercihi güneydeki havaalanlarının olmasına karşın, pek çok Kıbrıslı Rum, Ercan Havaalanı’ndan Türkiye yönüne seyahat ediyor.

9 Ağustos 15 Ağustos tarihleri arasında, Ercan-İstanbul yönüne olan gidiş-dönüş seferleri 676 TL’den başlarken, Larnaka-Atina seferleri en uygun bin 841 TL… Kıbrıs’ın güneyinde çok fazla tercih edilen Yunanistan yönüne seferler ateş pahası…

Kuzeyden İstanbul, güneyden Londra uçuşları cazip: Kıbrıslı Türklerin çok fazla tercih ettiği Londra seferlerinde ise en uygun rakam 2 bin 700 TL iken, Larnaka’dan Londra’ya gidiş sadece bin 433 TL.

Türkiye yönüne Ercan’dan bazı bölgelere olan uçak biletleri ise cep yakıyor. 3 Temmuz’da yapılan fiyat araştırmasında Adana yönüne olan uçuşlarda en yüksek miktar bin 152 TL olarak kayıtlara geçmişti. Bu haftaki araştırmada ise en uygun rakam bin 261 TL.

Ercan’dan İstanbul’a 676 TL.

Larnaka’dan Atina’ya bin 841 TL.

Ercan'dan Londra'ya en uygun rakam 2 bin 700 TL.

Larnaka’dan Londra’ya gidiş bin 433 TL. (Larnaka’dan en pahalı bilet 2 bin 497 TL’ye ulaşıyor)

3 Temmuz’da yapılan fiyat araştırmasında Adana yönüne olan uçuşlarda en yüksek miktar bin 152 TL. Bu haftaki araştırmada ise en uygun rakam bin 261 TL.

Türkiye yönü: 9 Ağustos 14 Ağustos tarihleri arasında seyahat edecek olan yolcular, 676 TL’den başlayıp 3 bin TL’ye ulaşan rakamları gözden çıkaracak…

İzmir’e olan uçuşlarda bin 105 TL’den başlayan bilet fiyatları ise 2 bin 500 TL’yi buldu. (Bu rakam 3 Temmuz’da bin 152 TL idi)

9 Ağustos 14 Ağustos tarihleri arasında Ankara’ya gidiş-dönüş uçak bileti kesecek olanların cebinden en uygun bin 32 TL çıkacak. (Bu rakam bin 554 TL’yi aşabilir)

Ercan'dan Roma’ya aktarmalı seferle gidecek olan yolcular, 3 Temmuz’da en uygun bin 966 TL öderken, bu rakam dün itibariyle bayram tatili süresince 2 bin 33 TL’ye çıktı.

Fehime ALASYA

Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü, ülkeler arasındaki uçak biletlerine de yansıyor, Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyi arasında, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs yönüne bazı uçak seferlerinde olan fiyat farkları, iki katına çıkarken, vatandaş cebine en uygun seyahat yolunu arıyor…

Pek çok Kıbrıslı Rum’un Türkiye yönüne Ercan Havaalanı’ndan seyahat etmesine karşın Kıbrıslı Türklerin Avrupa uçuşlarında ilk tercihi güneydeki havaalanları oluyor, bunun yanında dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Kıbrıs’tan Türkiye-Yunanistan’a olan uçuşlarda:

Kıbrıs’ın kuzeyinden İstanbul’a uçuşlar 676 TL’den başlarken, güneyden Atina yönüne olan uçuş ücretleri ise bin 841 TL’den başlıyor.

Gözler Kıbrıs’tan Türkiye, Yunanistan ve Avrupa yönüne olan uçak seferi ücretlerinde:

Kıbrıslı Türkler’in en çok seyahat ettiği Türkiye uçuşları Ercan-İstanbul gidişleri en az 676 TL iken bu rakam Kıbrıs’ın güneyinde en çok tercih edilen yön olan Larnaka Havaalanı’ndan Atina’ya bin 841 TL’den başlayıp 2 bin TL’ye çıkıyor.

Ercan’dan Londra’ya en uygun rakam 2 bin 700 TL iken, Larnaka’dan Londra’ya sadece bin 433 TL.

9 Ağustos 15 Ağustos tarihleri arasında, İstanbul’a en uygun bilet fiyatı Ercan Havaalanı’ndan 676 TL iken bu rakam, Kıbrıs’ın güneyinden Atina’ya bin 841 TL’den başlıyor.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki Ercan Havaalanı’ndan Londra’ya seyahat etmek isteyenler en uygun 2 bin 700 TL’yi gözden çıkarırken, Larnaka Havaalanı’ndan uçacak olanlar bin 433 TL ödüyor.

Aynı zaman diliminde Larnaka’dan en pahalı bilet 2 bin 497 TL’ye ulaşıyor.

Kıbrıs’ın güneyinde Larnaka Havaalanı’ndan Atina’ya olan sefer ücretleri bin 841 TL’den başlayıp 2 bin TL’ye çıkarken, bu uçuşlar Ercan yönünden yapıldığında, Türkiye aktarmalı 2 bin TL’den başlayıp 3 bin TL’yi aşıyor.

Türkiye yönüne uçuş ücretleri giderek artıyor

Türkiye yönüne Ercan’dan bazı bölgelere olan uçak biletleri ise cep yaktı. Her zaman yüksek ücretleriyle konuşulan İstanbul seferleri bu kez en uygun fiyatlara yer alırken, Adana, İzmir ve Ankara biletleri dudak uçuklattı.

9 Ağustos 14 Ağustos tarihleri arasında seyahat edecek olan yolcular, 676 TL’den başlayıp 3 bin TL’ye ulaşan rakamları gözden çıkaracak…

3 Temmuz’da yapılan fiyat araştırmasına kıyasla en üst düzeyde olan rakamlar, günümüzde alt limitleri oluşturdu.

Bu tarihlerde Adana’ya olan bilet fiyatları, İstanbul’un iki katına çıkarken, İzmir ve Ankara yönüne de uçuşlar cep yaktı.

Adana ve İzmir’e olan uçuşlara karşın Ankara biletlerinin bir nebze daha uygun olduğu görülse de rakamlar İstanbul yönüne olan uçuşların seviyesine inemedi.

3 Temmuz’da yapılan fiyat araştırmasında Adana yönüne olan uçuşlarda en yüksek miktar bin 152 TL olarak kayıtlara geçmişti. Bu haftaki araştırmada ise en uygun rakam bin 261 TL.

Larnaka’nın en pahalısı, Ercan’ın en ucuzu

Yurt dışına olan seferlerde ‘bayram’ yoğunluğu ise en fazla Londra yönünde görüldü.

Kurban bayramı süresince Londra’ya uçuşlarda Ercan-Larnaka Havaalanı farkı ise her zamanki gibi yine dudak uçuklattı.

Londra yönüne Ercan’dan gerçekleştirilecek olan seferler için en uygun rakam 2 bin 700 TL iken, Larnaka’daki en pahalı uçuş 2 bin 497 TL.

Larnaka’nın en pahalısı, Ercan’ın en ucuzu oldu…

Ercan’dan İstanbul’a 676 TL, Larnaka’dan Atina’ya bin 841 TL

Bayramda İstanbul’a en uygun bilet fiyatı Ercan Havaalanı’ndan 676 TL iken bu rakamın günler yaklaştıkça artacağı ön görülüyor. Temmuz ayının ilk günlerinde 775 TL’den başlayan uçak bileti fiyatları, bayramda erken rezervasyon yapmak isteyen yolcular için bir nebze daha düşük. Kurban bayramında İstanbul’a uçmak, 676 TL’den başlarken, bu tutar, uçuş saatlerine ve hava yolu şirketine göre bin TL’yi aşabiliyor.

Öte yandan Kıbrıs’ın güneyinden Yunanistan yönüne olan seferler ise ateş pahası. Ercan-İstanbul yönüne olan gidiş-dönüş seferleri 600 TL’den başlarken, Larnaka-Atina seferleri en uygun bin 841 TL’den başlıyor.

Bin 841 TL’den başlayan bu seferler, 2 bin TL’ye çıkıyor.

Bayram’da Adana biletleri ‘uçtu’

Adana uçuşlarında en ucuz bilet fiyatı bin 261 TL’den başlıyor. İstanbul biletlerinin iki katına ulaşan fiyatlar, erken rezervasyonda dahi bayramda Adana’ya uçmayı güçleştiriyor.

Bin 261 TL’den başlayan fiyatlar, aktarmasız 2 bin 530 TL’ye ulaşırken, aktarmalı dönüşlerle kimi zaman 3 bin TL’yi buluyor.

3 Temmuz’da yapılan fiyat araştırmasında Adana yönüne olan uçuşlarda en yüksek miktar bin 152 TL olarak kayıtlara geçmişti. Bu haftaki araştırmada ise en uygun rakam bin 261 TL.

İzmir’e uçuşlar da cep yaktı

Adana bilet fiyatlarında olduğu gibi İzmir yönüne de olan bilet fiyatları cep yaktı. İzmir’e olan uçuşlarda bin 105 TL’den başlayan bilet fiyatları ise 2 bin 500 TL’yi buldu.

Bu rakam 3 Temmuz’da bin 152 TL idi…

Adana bilet fiyatlarında olduğu gibi İzmir ve Ankara yönüne de uçuşlar cep yaktı. 3 Temmuz’da yapılan fiyat araştırmasına kıyasla en üst düzeyde olan rakamlar, günümüzde alt limitleri oluşturdu.

Adana ve İzmir’e olan uçuşlara karşın Ankara biletlerinin bir nebze daha uygun olduğu görülse de rakamlar İstanbul yönüne olan uçuşların seviyesine inemedi.

Ankara, İzmir ve Adana’ya göre daha uygun

Adana ve İzmir’e olan uçuşlara karşın Ankara biletlerinin bir nebze daha uygun olduğu görülse de rakamlar İstanbul yönüne olan uçuşların seviyesine inemedi.

9 Ağustos 14 Ağustos tarihleri arasında Ankara’ya gidiş-dönüş uçak bileti kesecek olanların cebinden en uygun Bin 32 TL çıkacak. Bu rakamın Bin 554 TL’ye dek ulaştığı da kayıtlara geçti.

Yurt dışı uçuşlarında kuzey-güney farkı:

Londra’ya uçuşlarda Ercan-Larnaka farkı

Kurban bayramı süresince Londra’ya gitmek isteyenler Türkiye yönüne uçuşların kat be kat üzerinde rakamları gözden çıkarıyor.

Bu sürede Londra’ya seyahat edecekler, 2 bin 700 TL’den başlayıp 8 bin TL’ye ulaşan rakamlarla karşılaşıyor.

Londra yönüne Ercan’dan gerçekleştirilecek olan seferler için en uygun rakam 2 bin 700 TL iken, Larnaka’daki en pahalı uçuş 2 bin 497 TL.

Geçtiğimiz günlerde yapılan fiyat araştırmasında 2 bin 500 TL’den başlayan fiyatlar, birkaç gün arayla en az 200 TL’lik artış gördü.

Aktarmalı olarak gerçekleşecek uçuşlar için en çok ödenecek miktar ise 7 bin 573 TL.

Öte yandan Larnaka’dan uçuşların fiyatları ise bin 433 TL’den başlayıp 2 bin 497 TL’ye ulaşıyor.

Bayram Roma seferlerini etkilemedi

Ercan Havaalanı’ndan Roma’ya aktarmalı seferle gidecek olan yolcular, 3 Temmuz’da en uygun bin 966 TL öderken, bu rakam dün itibariyle bayram tatili süresince 2 bin 33 TL’ye çıktı. Bayram tatili, Roma seferlerini çok etkilemedi.

Ercan’dan Roma’ya gidişlerde en uygun rakam 2 bin 33 TL olurken, tutarlar 3 bin 278 TL’ye kadar ulaştı.

Güneyde ise aynı yöne olan seferlerde fiyat aralığı bin 495 TL ile2 bin 888 TL arasında seyretti.

Atina’ya uçuş bin 841 TL

Kuzeyden İstanbul’a seyahat etmenin bedeli 676 TL’den başlarken buna karşın hemen hemen aynı mesafedeki Yunanistan’a güneyden uçmak çok pahalı.

Kıbrıs’ın güneyinden Yunanistan yönüne olan seferler ateş pahası… Ercan-İstanbul yönüne olan gidiş-dönüş seferleri 600 TL’den başlarken, Larnaka-Atina seferleri en uygun bin 841 TL’den başlıyor.

Bin 841 TL’den başlayan bu seferler, 2 bin TL’ye çıkıyor.

Kıbrıs’ın güneyinde Larnaka Havaalanı’ndan Atina’ya olan sefer ücretleri bin 841 TL’den başlayıp 2 bin TL’ye çıkarken, bu uçuşlar Ercan yönünden yapıldığında ise Türkiye aktarmalı 2 bin TL’den başlayıp 3 bin TL’yi aşıyor.

Larnaka’dan yapılan seferlerde aktarmasız uçuşlar, zaman açısından yolculara daha cazip gelirken, Ercan’daki uçuşlar, Türkiye üzerinden gerçekleştiriliyor.