Ercan’da iki şube çalışanları altyapı sorunu yüzünden greve gidecek

KTAMS, Ercan Havalimanı’ndaki Sivil Havacılık Dairesi’nde bağlı Meydan İşletme Amirliği ve İtfaiye Şube Amirliği’ndeki fiziki altyapı sorunu için greve gidileceğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’ndan yapılan açıklamada, tuvalet, lavabo ve temiz su olmaması nedeniyle bazı çalışanların tifo ve bağırsak hastalığına yakalandığı ifade edildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan 29 Temmuz mesai bitimine kadar çözüm girişimi başlatılmazsa grev olacağı bildirildi.